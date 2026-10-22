Lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine bất mãn với chính quyền Kiev, đe dọa quay lưng

Nhiều lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine bày tỏ bất mãn với chính quyền Kiev vì các chính sách quan liêu, thủ tục cư trú, quyền lợi quân nhân và cách chính quyền xử lý các vấn đề của họ

Jordan O’Brien, công dân New Zealand, đã chiến đấu cho Ukraine từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện năm 2022. Người lính nước ngoài này từng tham gia chiến dịch giải phóng Kherson và cuộc tiến công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga năm 2024. Tuy nhiên, sau nhiều năm phục vụ, O’Brien tuyên bố sẽ khuyên những người nước ngoài khác không gia nhập quân đội Ukraine vì những rắc rối hành chính mà anh phải đối mặt.

“Nếu Kiev muốn có thêm chiến binh nước ngoài, họ cần chấm dứt những thủ tục và cách đối xử vô lý đang gây khó khăn cho tất cả chúng tôi- những người đã chiến đấu vì Ukraine”, O’Brien nói. Nga đã tuyên án vắng mặt O’Brien 14 năm tù vì chiến đấu bên phía Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, tính đến tháng 8, khoảng 16.000 công dân nước ngoài từ 72 quốc gia đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nước này. Đây là nguồn bổ sung đáng kể cho quân đội Ukraine, vốn có khoảng 900.000 quân nhưng thường xuyên thiếu tân binh.

Nguy cơ bị coi là cư trú bất hợp pháp

Một trong những vấn đề cấp bách nhất là thủ tục cư trú. Theo luật được Quốc hội Ukraine thông qua năm ngoái, quân nhân nước ngoài phải nộp hồ sơ trước ngày 10/11 để được cấp giấy phép cư trú tạm thời.

“Nếu không có gì thay đổi, sau ngày 10/11, một số lượng đáng kể người nước ngoài đang bảo vệ Ukraine về mặt pháp lý sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp”, Thứ trưởng Quốc phòng Liubov Halan cảnh báo.

Quy định này mâu thuẫn với thông tin tuyển quân chính thức, vốn khẳng định hợp đồng quân sự là cơ sở để người nước ngoài cư trú hợp pháp dài hạn tại Ukraine.

O’Brien cho biết, anh ta từng phục vụ trong ba đơn vị khác nhau, nhưng cả ba đều mắc sai sót trong hợp đồng quân sự. Khi làm thủ tục xin cư trú, anh bị phạt tiền vì thông tin trong hợp đồng không chính xác.

Anh chỉ trích các cơ quan chức năng đối xử với những người nước ngoài từng chiến đấu cho Ukraine như người nhập cư bất hợp pháp, bất chấp những đóng góp của họ trên chiến trường.

Văn phòng Thanh tra quân đội Ukraine cho biết đã tiếp nhận hơn 300 khiếu nại trong năm nay từ các tình nguyện viên nước ngoài và gia đình, liên quan đến việc công nhận tư cách người tham chiến, chấm dứt hợp đồng và tiếp cận dịch vụ y tế.

Rào cản ngôn ngữ, quá trình chuyển đổi sang thẻ quân nhân điện tử và sự thiếu đồng bộ giữa các đơn vị cũng khiến nhiều người gặp khó khăn. Đặc biệt, các quân nhân Colombia nói tiếng Tây Ban Nha - nhóm đông nhất trong lực lượng nước ngoài -chịu ảnh hưởng đáng kể.

Kiev cam kết cải tổ

Ngoài vấn đề cư trú, các tình nguyện viên nước ngoài còn bức xúc vì tình trạng chậm trả lương, thiếu chăm sóc y tế, không được công nhận tư cách người tham chiến để hưởng chế độ hỗ trợ và thiếu lương thực, vật tư quân sự.

Gia đình các quân nhân nước ngoài cũng gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin về người thân mất tích hoặc tử trận. Một số gia đình chỉ biết tin qua đồng đội hoặc mạng xã hội trước khi nhận được thông báo chính thức.

Meaghan Mobbs, Chủ tịch Quỹ R.T. Weatherman, tổ chức hỗ trợ cựu binh và gia đình, cho biết nhiều thân nhân phải mất hàng tháng liên hệ với các đơn vị quân đội, cơ quan chính phủ và cơ quan ngoại giao để xử lý thủ tục nhận dạng, hồi hương thi thể và bồi thường.

Theo bà, hệ thống được xây dựng để ứng phó với tình trạng khẩn cấp năm 2022 nay cần được cải tổ để đáp ứng thực tế cuộc chiến kéo dài.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine thành lập nhóm công tác nhằm cải thiện điều kiện phục vụ và giải quyết các vấn đề pháp lý của quân nhân nước ngoài. Quốc hội cũng đang xem xét các biện pháp đơn giản hóa thủ tục cư trú và gia hạn thời hạn nộp hồ sơ.

Ukraine hiện thu hút khoảng 600 tân binh nước ngoài mỗi tháng, tăng mạnh so với mức khoảng 100 người mỗi tháng vào năm 2022. Khoảng 40% đến từ Mỹ Latinh. Các tình nguyện viên được hưởng mức lương tương đương quân nhân Ukraine, với thu nhập có thể lên tới 10.000 USD mỗi tháng khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm ở tiền tuyến.

Dù chỉ trích gay gắt bộ máy hành chính, song O’Brien khẳng định anh vẫn sẽ chiến đấu cùng người Ukraine.

“Tôi sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine vì người dân nước này, chứ không phải vì Tổng thống Zelensky hay chính phủ Kiev. Tôi chiến đấu vì những người Ukraine bình thường, những người chỉ mong được sống trong hòa bình”, anh nói.