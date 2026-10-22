Ukraine tiết lộ chiến dịch đột kích đặc biệt qua đường ngầm 15 km

Ngày 22/10, Quân đoàn Khartiia số 2 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố thông tin về chiến dịch mang mật danh VELES, trong đó các đơn vị Ukraine di chuyển hơn 15 km qua hệ thống công trình ngầm trước khi bất ngờ xuất hiện phía sau các vị trí của quân đội Nga tại hướng Kupiansk, tỉnh Kharkiv.

Nhân viên cứu hộ Ukraine kiểm tra hiện trường sau một vụ không kích ở Kharkiv, ngày 19/1/2026. Ảnh: AP

Theo thông báo của Quân đoàn Khartiia, chiến dịch được tổ chức như một hoạt động phản công phối hợp nhiều lực lượng. Hệ thống đường ngầm được tích hợp vào mạng lưới tác chiến thống nhất, với các phương tiện thông tin liên lạc, dẫn đường, vận chuyển hậu cần hạn chế tiếng ồn và hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) được đồng bộ hóa.

Trang tin quân sự Militarnyi của Ukraine cho biết, trong khi một bộ phận binh sĩ di chuyển dưới lòng đất, các đơn vị khác đồng thời tiến công vào vị trí của quân Nga trên mặt đất. Cách phối hợp này cho phép lực lượng Ukraine gây sức ép từ 2 hướng, khiến đối phương phải đối phó với các đợt tấn công diễn ra đồng thời.

Chuẩn tướng Ihor Obolenskyi, Tư lệnh Quân đoàn Khartiia số 2, cho biết quân đội Ukraine đã nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng các tuyến đường ngầm của lực lượng Nga, sau đó điều chỉnh và áp dụng những phương thức tương tự vào chiến dịch phản công.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, các binh sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện cả về thể chất lẫn tâm lý nhằm thích nghi với việc hoạt động trong không gian chật hẹp suốt thời gian dài. Lực lượng công binh và rà phá bom mìn chịu trách nhiệm chuẩn bị, bảo đảm an toàn cho các tuyến đường ngầm, trong khi các hệ thống hỗ trợ duy trì sự sống được triển khai để phục vụ binh sĩ trong suốt quá trình tác chiến.

Theo giới chức Ukraine, độ phức tạp của chiến dịch không chỉ nằm ở việc đưa lực lượng di chuyển qua các đường hầm. Hoạt động tác chiến dưới lòng đất đòi hỏi các giải pháp thông tin liên lạc và dẫn đường chuyên biệt, trong khi việc vận chuyển vũ khí, trang bị và vật tư hậu cần phải hạn chế tối đa tiếng ồn để tránh bị đối phương phát hiện từ trên mặt đất.

Hoạt động phối hợp trên không được thực hiện thông qua một trung tâm chỉ huy chung với Lữ đoàn Hệ thống không người lái số 429 Achilles. Ngoài ra, chiến dịch còn có sự tham gia của các đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Trung đoàn Xung kích số 23 R.U.H, Trung đoàn Hệ thống không người lái số 21 Lava cùng một số lực lượng khác.

Nhờ phối hợp thời điểm lực lượng dưới lòng đất tiếp cận mục tiêu với các đợt tấn công bằng UAV và hoạt động tiến công trên mặt đất, binh sĩ Ukraine có thể bất ngờ xuất hiện ở phía sau đội hình quân Nga, trong khi đối phương đang phải đối phó với các cuộc tấn công từ hướng khác.

Quân đoàn Khartiia cho hay, chiến dịch VELES đã góp phần bảo vệ các tuyến tiếp cận hậu phương khu vực Kupiansk, ngăn chặn nguy cơ lực lượng Nga thâm nhập từ phía sau, đồng thời tạo điều kiện cho những hoạt động quân sự tiếp theo của Ukraine tại tỉnh Kharkiv.

Phía Nga hiện chưa bình luận về chiến dịch của Ukraine tại hướng Kupiansk.