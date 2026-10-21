Nóng: Ông Zelensky đồng ý thỏa thuận hòa bình mà Nga kiểm soát 25% lãnh thổ Ukraine, ông Putin đồng ý đàm phán 3 bên

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News của Mỹ ngày 21/10 sau các cuộc đàm phán ở Oslo (Na Uy), ông Zelensky đã bất ngờ nêu quan điểm trên.

Một nhà báo hỏi Tổng thống Ukraine: "Ngài có đồng ý với một thỏa thuận hòa bình giữ nguyên hiện trạng, trong đó ngài vẫn giữ lại 75% hoặc hơn lãnh thổ quốc gia không?".

Ông Zelensky đáp lại: "Đúng vậy. Giờ chúng ta cần đóng băng nó. Tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng ta gọi đó là lệnh ngừng bắn, hay như ông Trump gọi là chấm dứt giết chóc. Đóng băng và tạm dừng nó. Và dĩ nhiên, đây là yêu cầu tối thiểu mà chúng ta đặt ra cho Nga hiện nay".

Liên bang Nga đang đưa ra ba điều kiện để chấm dứt chiến tranh: Chuyển giao cho Moscow một số phần lãnh thổ được quy định trong Hiến pháp Nga; Ukraine có quy chế trung lập, phi hạt nhân và độc lập; và Kiev từ bỏ "đường lối dân tộc chủ nghĩa", bao gồm cả việc hạn chế sử dụng tiếng Nga và "mọi thứ liên quan đến Nga".

Nga cũng không hài lòng với các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ; nước này kiên quyết hướng tới một nền hòa bình lâu dài.

Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán 3 bên

Trong khi đó tại St. Petersburg, chiều 21/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Đặc sứ Mỹ Stephen Witkoff gần 3 tiếng đồng hồ để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ Mỹ - Nga.

Sau cuộc đàm phán, trợ lý đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, ông Witkoff đã báo cáo với ông Putin về “những yếu tố mới” trong các đề xuất do Kiev và các nước ủng hộ châu Âu đưa ra, nhưng lưu ý rằng Moscow thấy rất ít trong số đó có thể giúp giải quyết xung đột. Trong khi đó, ông Putin đã phác thảo tình hình chiến trường, khẳng định rằng lực lượng Nga đang nắm giữ thế chủ động chiến lược và đang tiến công dọc theo mặt trận, ông nói thêm.

Ông Ushakov cho biết ông Putin đã bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ vào giữa tháng 11, tập trung vào các thỏa thuận an ninh hậu xung đột.

Ông Ushakov giải thích rằng vấn đề này liên quan đến việc xây dựng một hệ thống an ninh cho Moscow và Kiev sau khi cuộc xung đột kết thúc.

"Đại diện phía Mỹ nhận định rằng quyết định (nối lại đàm phán) như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự hài lòng lớn từ Tổng thống Trump" - ông Ushakov nói.

Ushakov nhấn mạnh rằng chính chính quyền Kiev đã cản trở việc quay trở lại đàm phán ba bên với các cuộc tấn công quy mô lớn vào Moscow và các thành phố khác ngày b ầu cử Duma quốc gia.

Ngoài ra, ông Putin và đặc sứ Mỹ thảo luận về các dự án quy mô lớn của Nga và Mỹ sẽ sớm được triển khai. Hai bên cũng nhất trí rằng các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về nhiên liệu diesel sẽ giúp ổn định nhu cầu.

Ông Putin cho biết sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải trong việc giải quyết xung đột Iran. Ngoài ra, Nga cũng trao trả phía Mỹ công dân Mỹ Stephen Hubbard 74 tuổi bị bắt giữ tại Ukraine.

Chuyến thăm của ông Witkoff đã bị gián đoạn bởi cảnh báo về máy bay không người lái ở phía nam St. Petersburg ngay trước khi cuộc đàm phán bắt đầu. Thống đốc vùng Leningrad, Aleksandr Drozdenko, cho biết cảnh báo được đưa ra tại huyện Luga, cách Cung điện Constantine khoảng 125 km về phía nam.

Đây là chuyến thăm Nga lần thứ 9của ông Whitkoff. Tờ New York Times đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ đã hoãn chuyến thăm cho đến khi ông Zelensky cải thiện mối quan hệ với ông Trump.

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã bày tỏ sự không hài lòng với việc Kiev thiếu sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình và không muốn ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông tuyên bố rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới có thể đàm phán với Moscow.