Ukraine lại tung loạt UAV tấn công dữ dội vùng Moskva trong đêm

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết có ít nhất 650 máy bay không người lái của Ukraine bay về phía thủ đô trong cuộc tấn công đêm qua và lực lượng phòng không Nga bắn hạ 105 chiếc.

Trạm Điều phối và Sản xuất Tuyến tính Volodarskaya dường như đang bốc cháy sau cuộc tấn công của Ukraine.

Ngoài ra, có 650 máy bay không người lái bay về phía khu vực Moskva. Phần lớn trong số chúng bị lực lượng phòng không phá hủy từ xa và có 105 máy bay không người lái bị phá hủy khi chúng tiếp cận Moskva.

Video do nhân chứng quay tại Konstantinovo, nằm cách trung tâm Moskva khoảng 40 km cho thấy ngọn lửa bùng lên với khói cuộn lên. Địa điểm này cách biên giới Ukraine khoảng 450 km.

Cũng trong ngày 6/10, máy bay không người lái của Ukraine được cho tấn công Trạm Điều phối và Sản xuất Tuyến tính Volodarskaya gần làng Konstantinovo, Nga.

Cùng thời điểm, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Rosatom Alexey Likhachev thông tin Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tập kích 2 cơ sở tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo ông Likhachev, mục tiêu của vụ tấn công là tòa nhà phòng thí nghiệm và nhà máy xử lý chất thải phóng xạ. Hiện tại, Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga tuyên bố tăng cường tấn công cơ sở quân sự và cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng tại Ukraine nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc gia tăng tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và những vùng lãnh thổ bị kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiến công của Moskva. Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo hơn 51% công suất lọc dầu của Nga bị tê liệt do cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, Nga tiếp tục loạt cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự Ukraine. Theo phóng viên tại hiện trường, Nga nhắm mục tiêu vào Kiev hôm 5/10 khiến mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống khu dân cư ở quận Pecherskyi của thành phố.