Nga lập sư đoàn tinh nhuệ mới, tung vào trận chiến khốc liệt với Ukraine ở Kostiantynivka

Sư đoàn mới được tung ngay vào trận chiến khốc liệt

Lực lượng Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Ảnh Defence

Theo Defense Express, đây là lần đầu tiên trong năm 2026 xuất hiện thông tin về việc quân đội Nga thành lập một đơn vị cấp sư đoàn mới.

Trên thực tế, sư đoàn bộ binh cơ giới số 84 không phải là một đơn vị được Nga xây dựng hoàn toàn từ đầu. Nòng cốt của sư đoàn là Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 4, đơn vị vốn đã được tăng cường quy mô đáng kể trước khi được chuyển đổi thành cấp sư đoàn. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trước khi tái tổ chức, Lữ đoàn 4 đã có ít nhất hai trung đoàn bộ binh cơ giới cùng nhiều tiểu đoàn độc lập trực thuộc, khiến quy mô lực lượng thực tế đã vượt xa một lữ đoàn thông thường.

Điều này cho thấy Moscow đang lựa chọn cách nâng cấp những đơn vị đã có sẵn lực lượng và kinh nghiệm chiến đấu, thay vì phải xây dựng hoàn toàn một sư đoàn mới từ đầu. Động thái này cũng phù hợp với kế hoạch dài hạn của quân đội Nga nhằm chuyển dần sang mô hình lực lượng dựa nhiều hơn vào các đội hình cấp sư đoàn và khả năng duy trì chiến tranh với quy mô lớn.

Sư đoàn 84 hiện được cho là một trong những lực lượng chủ lực của Nga trên hướng Kostiantynivka, nơi Moscow đã tập trung nhiều đơn vị để tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Trước đó, Lữ đoàn 4 đã trực tiếp tham gia các trận đánh tại khu vực này và được Nga đánh giá cao về vai trò trong chiến dịch tiến công.

Việc đưa ngay một đơn vị vừa được nâng cấp lên cấp sư đoàn vào chiến đấu cũng cho thấy Nga không có nhiều thời gian để tổ chức và huấn luyện một lực lượng hoàn toàn mới. Thay vào đó, Moscow dường như đang tận dụng các đơn vị đã có kinh nghiệm chiến trường, sau đó bổ sung quân số và các thành phần chiến đấu để mở rộng quy mô. Đây có thể là một cách để duy trì sức ép liên tục trên mặt trận trong bối cảnh Nga phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang bị.

Kostiantynivka có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì thành phố này nằm trên tuyến phòng thủ đô thị được Ukraine xây dựng tại Donetsk và là một trong những mục tiêu mà Nga đã tập trung lực lượng trong nhiều tháng. Các đánh giá trước đó cho thấy Nga đã tăng cường hoạt động tiến công tại khu vực này từ mùa xuân năm 2026, đồng thời điều chuyển thêm các đơn vị từ những hướng khác tới hỗ trợ.

Ba sư đoàn mới được hình thành trong năm 2025

Nếu nhìn lại những năm trước, trong năm 2025 từng xuất hiện thông tin về việc Nga thành lập ba sư đoàn mới trên cơ sở các lữ đoàn hiện có.

Tháng 6/2025, có thông tin cho rằng Nga có thể thành lập Sư đoàn số 71 trên cơ sở Lữ đoàn số 200. Đến cuối năm, xuất hiện các báo cáo về việc thành lập thêm hai sư đoàn bộ binh hải quân, mặc dù những kế hoạch tái tổ chức này được cho là đã được chuẩn bị từ hai năm trước.

Việc chỉ có một sư đoàn mới được thành lập trong năm 2026, so với ba sư đoàn trong năm 2025, cho thấy tốc độ hình thành các sư đoàn mới của quân đội Nga đang ở mức tương đối thấp.

Để so sánh, trong năm 2024, Nga được cho là đã thành lập tới 7 sư đoàn mới. Điều này diễn ra trong bối cảnh quy mô lục quân Nga tăng từ 12 sư đoàn vào năm 2022 lên 23 sư đoàn vào đầu tháng 2/2025.

Cơ cấu sư đoàn bộ binh cơ giới Nga thay đổi

Cùng với việc mở rộng quy mô, cơ cấu tổ chức của các sư đoàn bộ binh cơ giới Nga cũng đã thay đổi đáng kể trong cuộc chiến toàn diện.

Trước tháng 2/2022, lực lượng nòng cốt của một sư đoàn bộ binh cơ giới Nga thường gồm một trung đoàn xe tăng và hai trung đoàn bộ binh cơ giới.

Tuy nhiên, trong quá trình thành lập các sư đoàn mới vào năm 2024–2025, cơ cấu này đã chuyển sang ba trung đoàn bộ binh cơ giới và một tiểu đoàn xe tăng.

Đối với Sư đoàn bộ binh cơ giới số 84 mới được thành lập, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 nói trên có hai trung đoàn bộ binh cơ giới trực thuộc. Hai trung đoàn này cũng được đưa vào lực lượng nòng cốt để hình thành sư đoàn mới.

Theo Defence, sự thay đổi, hay nói cách khác là sự suy giảm của mô hình tổ chức truyền thống, có thể liên hệ trực tiếp với hai yếu tố rõ ràng. Thứ nhất là tổn thất lớn về xe bọc thép và các trang thiết bị hạng nặng khác của Nga. Thứ hai là tổn thất nhân lực trong quá trình tiến hành cuộc chiến.