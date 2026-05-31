Lãnh đạo quân sự Mỹ và Cuba có cuộc gặp hiếm hoi tại Guantanamo

Các quan chức quân sự Mỹ và Cuba tại khu vực xung quanh Căn cứ Hải quân Vịnh Guantanamo, Cuba, ngày 29 tháng 5 năm 2026. Ảnh MINFAR Cuba / X

Các quan chức quân sự Mỹ và Cuba đã có cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi tại căn cứ hải quân Guantanamo Bay trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng áp lực lên quốc đảo này.

Mỹ đã mua lại khu vực này trên bờ biển phía đông nam của Cuba vào năm 1903. Mặc dù Cuba vẫn giữ chủ quyền chính thức đối với lãnh thổ này, Washington thực thi toàn bộ quyền tài phán và kiểm soát theo một thỏa thuận cho thuê mà Havana coi là bất hợp pháp.

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM), chỉ huy của đơn vị này, Tướng Francis Donovan, đã gặp gỡ Tham mưu trưởng quân đội Cuba, Trung tướng Roberto Legra Sotolongo, vào thứ Sáu để "trao đổi ngắn gọn về các vấn đề an ninh tác chiến".

Bộ Tư lệnh miền Nam (SOUTHCOM) cho biết thêm, Donovan cũng "đã tiến hành đánh giá an ninh vòng ngoài của căn cứ hải quân và thảo luận về việc bảo vệ lực lượng, an toàn cho các quân nhân và gia đình của họ, cũng như khả năng sẵn sàng hoạt động với các quan chức căn cứ" .

Bộ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba mô tả cuộc gặp là “tích cực”, cho biết cả hai bên đều nhất trí “duy trì liên lạc giữa các bộ chỉ huy”.

Vào tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt những hạn chế sâu rộng đối với nguồn cung nhiên liệu cho Cuba, góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu và mất điện trên khắp hòn đảo. Ông cho rằng chính phủ Cuba là mối đe dọa an ninh và đã nhiều lần đe dọa nước này bằng hành động quân sự.

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Havana hồi đầu tháng này, được cho là nhằm thúc đẩy các cải cách bao gồm tự do hóa chính trị và chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang nền kinh tế thị trường.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã lên án các biện pháp của Mỹ là bất hợp pháp theo luật quốc tế và tuyên bố sẽ bảo vệ đất nước chống lại bất kỳ hành động quân sự nào.

“Nếu cần phải chết, chúng ta sẽ chết, bởi vì như quốc ca của chúng ta đã nói, ‘Chết vì Tổ quốc là sống’”, ông nói hồi tháng trước.

Ông Diaz-Canel cũng cho biết Cuba sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng.