Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ hàng nghìn viên, khởi tố 22 bị can

Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát công an Kinh tế tỉnh này đã tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương liên quan. Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Các đối tượng liên quan đến chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại. Bước đầu xác định, tổng doanh thu từ số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng xác minh, lần theo các mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Qua đó phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, hoạt động khép kín, có tổ chức chặt chẽ, điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi từ khâu vận chuyển, giao nhận đến thanh toán.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Các đối tượng thu gom kim cương tại Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ. Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, mỗi đối tượng đảm nhiệm một công đoạn riêng nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Tang vật trong chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định một số đối tượng giữ vai trò quan trọng trong đường dây, gồm: Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ): quản lý hàng hóa và dòng tiền tại Việt Nam.

Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú tại phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh): tiếp nhận hàng, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.

Trần Thị Hằng (SN 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh): đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối xuống các cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Trước đó, Ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng liên quan, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương, cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ và vật chứng phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Đáng chú ý, trong vụ án có liên quan đến Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Theo cơ quan điều tra, đối tượng này bị xác định có hành vi câu kết với các đối tượng khác để tiêu thụ kim cương nhập lậu, trong đó có việc làm sai lệch thông tin kiểm định, thay đổi mã số GIA và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP nhằm đưa sản phẩm ra thị trường.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được mở rộng điều tra.