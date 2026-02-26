Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về vụ đấu súng ở vùng biển Cuba

Theo đài RT, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ mô tả vụ việc “rất bất thường”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: EPA/EFE

Nhà chức trách Cuba ngày 25/2 thông báo, lực lượng tuần duyên nước này đã bắn hạ 4 người đàn ông có vũ trang trên một tàu cao tốc mang cờ Mỹ. Những người này được cho đã nổ súng khi bị kiểm tra giấy tờ tại vùng biển thuộc Cuba, gần tỉnh Villa Clara.

Tuyên bố trước các phóng viên khi đang trong chuyến thăm ngoại giao tới quốc đảo Saint Kitts & Nevis, Ngoại trưởng Rubio cho hay tàu cao tốc trên không thuộc hải quân hay lực lượng tuần duyên Mỹ. Ông nói thêm, Washington vẫn đang thu thập thông tin và sẽ tránh suy đoán cho đến khi xem xét dữ liệu độc lập.

"Hãy thu thập thông tin của riêng chúng ta về vấn đề này và chúng ta sẽ tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra", ông Rubio nói và cho biết các quan chức Mỹ chưa có cuộc thảo luận trực tiếp nào với Cuba sau khi sự việc diễn ra. "Đây không phải là chuyện xảy ra hàng ngày… vụ việc rất bất thường".

Theo luật pháp Mỹ, nếu không được chính quyền liên bang cho phép, các tàu mang cờ Mỹ bị cấm xâm nhập vào vùng biển của Cuba. Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn biện pháp khẩn cấp quốc gia có từ thời cựu Tổng thống Bill Clinton, lập luận rằng những chuyến đi như vậy có thể làm suy yếu chính sách đối ngoại của Washington và có khả năng “tạo điều kiện cho một cuộc di cư ồ ạt từ Cuba.”

Mặc dù ông Rubio mô tả vụ nổ súng là trường hợp ngoại lệ nhưng các cuộc đối đầu vũ trang tương tự đã xảy ra trong những năm gần đây.

Chính quyền Cuba thông báo có nhiều vụ đấu súng đã xảy ra, liên quan đến các tàu đăng ký tại Mỹ trong năm 2022, dính líu đến các hoạt động chuyên chở người di cư bất hợp pháp. Theo tờ New York Times, trong một trường hợp, lực lượng tuần duyên Mỹ thậm chí đã giúp chặn một tàu đang bỏ chạy và sau đó đưa nghi phạm nổ súng trở lại Cuba.