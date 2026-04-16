Bộ Chiến tranh Mỹ tuyên bố về kế hoạch hành động liên quan tới Cuba

Trụ sở Lầu Năm Góc. Ảnh Bộ Chiến tranh Mỹ

“Chúng tôi sẽ không suy đoán về các kịch bản giả định. Bộ Quốc phòng đang lập kế hoạch cho nhiều phương án trong các tình huống bất ngờ và luôn sẵn sàng thực hiện các chỉ thị của Tổng thống khi được ban hành”, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết.

Trước đó, báo USA Today dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tại Cuba.

Vào thứ Hai tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có thể “xem xét Cuba” sau khi giải quyết xong các vấn đề liên quan đến Iran. Một ngày trước đó, Chủ tich Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định người dân nước này sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, ông cho rằng việc đạt được thỏa thuận với Washington là khó khăn nhưng vẫn có thể. Ông nhấn mạnh rằng không thể biện minh cho hành động gây hấn quân sự.

Cuối tháng Một năm nay, Tổng thống Mỹ Trump đã ký sắc lệnh cho phép áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Ông Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp với lý do mối đe dọa an ninh quốc gia xuất phát từ quốc đảo này.

Kể từ đó, Cuba rơi vào khủng hoảng nhiên liệu. Tình trạng này dẫn đến việc cắt điện luân phiên trên đảo và thỉnh thoảng bùng phát các cuộc biểu tình. Chính phủ Cuba cho rằng Washington đang tìm cách “bóp nghẹt” nền kinh tế nước này thông qua việc phong tỏa năng lượng và khiến điều kiện sống của người dân trở nên không thể chịu đựng.