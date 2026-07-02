Vụ án ACV: Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Thế Phiệt và 30 bị can

Chiều 2/7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm. Tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV.

Đại diện C03 thông tin về vụ án ACV tại họp báo. (Ảnh: Trọng Phú)

Cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về nhiều tội danh. Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi vi phạm, thu hồi triệt để tài sản. Trong số các bị can có ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án này thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV và Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc ACV bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết 2 lãnh đạo nêu trên đã bị bắt tạm giam do nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Giữa tháng 3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vào diện Trung ương theo dõi.