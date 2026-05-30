Các tướng cấp cao Mỹ và Cuba gặp nhau tại Vịnh Guantanamo

Các tướng Mỹ và Cuba vừa có cuộc gặp hiếm ở Vịnh Guantanamo. Ảnh: SOUTHCOM

Hãng thông tấn CNN dẫn tin từ SOUTHCOM cho biết Tướng Francis Donovan của Mỹ đã gặp Tướng Roberto Legrá Sotolongo và các quan chức khác của quân đội Cuba để trao đổi ngắn gọn về các vấn đề an ninh tác chiến.

Bộ Quốc phòng Cuba ra tuyên bố cho hay: “Cả hai phái đoàn đều đánh giá cuộc gặp là tích cực, trong đó các vấn đề liên quan đến an ninh xung quanh khu vực phân chia lãnh thổ quân sự đã được giải quyết và hai bên nhất trí duy trì liên lạc giữa hai bộ chỉ huy quân sự".

Cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường lực lượng quân sự gần Cuba và nhóm tàu ​​sân bay USS Nimitz của Mỹ đã đến vùng biển Caribbe vào tuần trước. Ông Donovan cũng gặp gỡ các quan chức quân sự Cuba chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cảnh báo một cuộc tấn công của Mỹ vào đảo quốc này sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Đây là cuộc gặp thứ 2 giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Cuba trong những tuần gần đây. Giám đốc CIA John Ratcliffe đã đến Havana vào đầu tháng 5 để hội đàm với các quan chức thuộc Bộ Nội vụ Cuba và người đứng đầu các cơ quan tình báo của quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đây, các cuộc gặp “bên kia hàng rào” giữa các quan chức quân sự Mỹ và Cuba tại căn cứ hải quân Guantanamo diễn ra hàng tháng. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ 2, các cuộc gặp như vậy đã bị đình chỉ.