Cuba công bố phát hiện mới về vụ tàu mang cờ Mỹ xâm nhập trái phép dẫn đến đổ máu

Tàu cao tốc mang cờ Mỹ. Ảnh RT

Bộ Nội vụ Cuba vừa công bố những phát hiện mới từ cuộc điều tra về vụ đấu súng chết người giữa lính biên phòng Cuba và một tàu cao tốc mang cờ Mỹ, cho biết chiếc tàu này chở mười người đàn ông có vũ trang, được cho là có ý định thực hiện một vụ "xâm nhập khủng bố".

Havana cho biết vụ đụng độ nổ ra hôm thứ Tư khi lực lượng biên phòng tiếp cận một tàu đăng ký tại Florida, số hiệu FL7726SH, đang hoạt động cách bờ biển phía bắc tỉnh Villa Clara khoảng một hải lý để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Những người trên tàu được cho là đã nổ súng trước, làm bị thương chỉ huy một tàu tuần tra của Cuba trước khi lực lượng biên phòng bắn trả, khiến bốn người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Các quan chức Cuba cho biết đã tìm thấy vũ khí và trang thiết bị chiến thuật trên tàu, bao gồm súng trường tấn công, súng ngắn, thiết bị nổ tự chế như bom xăng Molotov, áo chống đạn, ống ngắm và đồng phục ngụy trang - những thiết bị mà bộ này cho rằng phù hợp với một âm mưu "xâm nhập với mục đích khủng bố".

Trong số những người thiệt mạng trong cuộc đấu súng, chính quyền Cuba cho đến nay đã xác định được danh tính Michel Ortega Casanova và cho biết họ vẫn đang nỗ lực xác định danh tính ba người còn lại.

Trong số những người bị bắt giữ, nhà chức trách đã xác định danh tính của cả sáu người tham gia, và một số người xuất hiện trong "danh sách quốc gia các cá nhân và thực thể" của Cuba bị truy nã vì bị cáo buộc có liên hệ với các hoạt động bạo lực và khủng bố trong quá khứ.

Tất cả những người tham gia được cho là công dân Cuba đang cư trú tại Mỹ.

Bộ Nội vụ cũng thông báo bắt giữ người thứ bảy, Duniel Hernandez Santos, người được cho là đã thú nhận rằng anh ta được Mỹ cử đến trước để phối hợp việc đổ bộ của nhóm vũ trang.

Washington đã phủ nhận mọi sự liên quan đến vụ việc, với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định con tàu không thuộc Hải quân hay Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. “Hãy để chúng tôi có thông tin riêng về vấn đề này, và chúng tôi sẽ tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra”, ông Rubio nói với các phóng viên, từ chối đưa ra bất kỳ suy đoán nào cho đến khi xem xét dữ liệu độc lập.