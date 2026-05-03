Cuba cảnh báo mức đe dọa quân sự chưa từng có từ Mỹ

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Cuba cảnh báo các động thái gây sức ép ngày càng quyết liệt của Washington có thể kéo theo những hậu quả nghiêm trọng đối với ổn định khu vực.

Ông Díaz-Canel kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm sát sao tới tình hình hiện nay, đồng thời nhấn mạnh Cuba sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức đầu hàng hay từ bỏ chủ quyền nào.

Theo nhà lãnh đạo Cuba, Havana không mong muốn đối đầu quân sự với Washington và luôn theo đuổi chính sách phòng thủ, không gây hấn. Ông khẳng định, Cuba phản đối mọi hành động tấn công, và Cuba sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Người dân Cuba kỷ niệm Ngày các lực lượng vũ trang cách mạng ngày 2/12/2021 trên khắp cả nước. Ảnh: Granma.

Nhà Trắng bị tố gia tăng sức ép nhằm buộc Cuba nhượng bộ

Những tuyên bố cứng rắn từ Havana xuất hiện trong bối cảnh truyền thông Mỹ, trong đó có Politico, tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét các “kịch bản sử dụng lực lượng động năng”, tức khả năng áp dụng biện pháp quân sự đối với Cuba.

Dù Washington vẫn công khai nhấn mạnh ưu tiên ngoại giao, nhiều nguồn tin nói rằng, Mỹ đang gây sức ép buộc Cuba phải cải cách kinh tế sâu rộng, bao gồm tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, mở rộng quyền tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và gia tăng nhập khẩu năng lượng từ Mỹ.

Giới quan sát nhận định, các yêu sách này không đơn thuần mang tính kinh tế mà còn hàm chứa mục tiêu tái cấu trúc mô hình phát triển và làm suy giảm vai trò kiểm soát của Nhà nước Cuba đối với các lĩnh vực chiến lược.

Trong khi đó, ông Fidel Antonio Castro Smirnov, cháu nội của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro, lên án đề xuất của Nhà Trắng về việc dỡ bỏ phong tỏa năng lượng để đổi lấy nhượng bộ chủ quyền là “một hình thức buôn bán nô lệ thời hiện đại”.

Ông Castro Smirnov cáo buộc Washington vẫn theo đuổi “ám ảnh kéo dài nhiều thập kỷ” nhằm bóp nghẹt và thay đổi chế độ tại Cuba.

Một số chính trị gia thành viên đảng Cộng hòa đang kêu gọi Mỹ can thiệp mạnh tay hơn đối với Cuba. Thượng nghị sĩ bang Florida Ileana Garcia cảnh báo rằng, nếu Washington không có kế hoạch “lật đổ chế độ”, sự ủng hộ của cử tri Cuba tại Nam Florida dành cho Tổng thống Trump có thể suy giảm đáng kể, Politico đưa tin.

Báo chí Cuba cũng đồng loạt phản ứng mạnh trước các tín hiệu leo thang từ Washington. Nhật báo Granma khẳng định, Cuba đang đối mặt với “một chiến dịch gây sức ép toàn diện” nhằm bóp nghẹt nền kinh tế và làm lung lay chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, trang Cubadebate cho rằng, các lời đe dọa quân sự và phong tỏa năng lượng của Mỹ là sự tiếp nối của chính sách thù địch kéo dài hơn 60 năm đối với đảo quốc Caribe.

Truyền thông Cuba nhấn mạnh rằng, người dân nước này “không chấp nhận áp lực đổi lấy chủ quyền”, đồng thời ca ngợi tinh thần kháng cự của Cuba trước các biện pháp cấm vận và cô lập từ Mỹ. Nhiều bài bình luận trên báo chí nhà nước Cuba cũng cáo buộc Washington đang lợi dụng khủng hoảng năng lượng để thúc đẩy mục tiêu thay đổi chế độ tại Havana.

Lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng Cuba tháng 1/2026 kiểm tra và xác nhận tính toàn vẹn của hệ thống phòng thủ lãnh thổ. Ảnh: Granma.

Cuba đối mặt sức ép kinh tế và năng lượng nghiêm trọng

Nhiều tháng qua, Cuba rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng sau khi Mỹ siết chặt phong tỏa năng lượng và cắt đứt các tuyến cung cấp dầu từ Venezuela. Các đợt mất điện diện rộng liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng nặng nề tới giao thông, bệnh viện, hệ thống cấp nước và nguồn cung lương thực.

Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, giới lãnh đạo Cuba vẫn khẳng định nước này sẽ không từ bỏ độc lập dân tộc và quyền tự quyết.

Nhiều chuyên gia cho rằng, bất kỳ động thái leo thang quân sự nào nhằm vào Cuba đều có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn tại khu vực Caribe, đồng thời kéo theo phản ứng từ các đối tác của Cuba như Nga, Trung Quốc...

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Havana tiếp tục nhấn mạnh rằng, giải pháp duy nhất để tránh đối đầu là đối thoại bình đẳng và chấm dứt các biện pháp trừng phạt, phong tỏa kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua.

Trên: Người dân qua đêm trong bóng tối trên đại lộ Malecon trong thời gian mất điện ở Havana, Cuba, ngày 21/3/2026. Dưới: Một thanh niên nhảy xuống biển tắm trong thời gian mất điện ở Havana, ngày 4/3/2026. Ảnh: Getty Images.