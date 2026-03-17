Cuba hứng chịu cảnh mất điện trên toàn quốc do lệnh phong tỏa của Mỹ

Người dân trò chuyện bên ngoài nhà của họ trong thời gian mất điện kéo dài nhiều ngày, Havana, Cuba, ngày 10 tháng 11 năm 2024. Ảnh Getty Images

Cuba đã phải hứng chịu một sự cố mất điện trên toàn quốc vào ngày 16/3, Bộ Năng lượng Cuba cho biết, trong bối cảnh lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ đối với đất nước vẫn tiếp diễn. Sự cố mất điện khiến gần 11 triệu người không có điện khi lệnh cấm vận gây áp lực lên các nhà máy điện cũ kỹ của đất nước.

Các quan chức cho biết các quy trình khẩn cấp đã được kích hoạt và điện đã được khôi phục ở một số khu vực, bao gồm cả Bệnh viện Faustino Perez ở Matanzas. Bộ Năng lượng cho biết nguyên nhân mất điện đang được điều tra.

Cuba đã phải trải qua tình trạng mất điện kéo dài và thiếu nhiên liệu kể từ khi Mỹ đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ vào hòn đảo này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viện dẫn mối quan hệ của Cuba với Nga, Trung Quốc, Iran và các nhóm vũ trang ủng hộ Palestine để biện minh cho áp lực kinh tế.

Đầu tháng 1, Mỹ đã tiến hành một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm vào Venezuela, nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu của Cuba, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, người mà ông Trump cáo buộc điều hành các băng đảng ma túy. Ông Maduro đã phủ nhận các cáo buộc về ma túy và vũ khí khi bị đưa ra tòa án New York.

Hôm thứ Sáu, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel khẳng định Havana sẵn sàng đối thoại với Washington “mà không từ bỏ các nguyên tắc hay chủ quyền của mình”. Ông Diaz-Canel cho biết Cuba đã không nhận được các chuyến hàng dầu trong ba tháng qua do lệnh cấm vận “tàn nhẫn” , điều này đã ảnh hưởng đến nhiều người dân, bao gồm cả trẻ em cần được chăm sóc y tế.

Nga, Trung Quốc và Liên Hợp Quốc đã lên án lệnh phong tỏa của Mỹ là "vô nhân đạo", cảnh báo rằng tình trạng mất điện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân thường.