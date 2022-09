Kinh tế Ukraine thiệt hại nặng sau 7 tháng chiến sự

Kinh tế Nga cũng gặp khó khăn Cuối tháng 8, tờ The Conversation dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Andrei Belousov rằng tỉ lệ lạm phát của Nga trong năm 2022 sẽ ở mức 12%-13%. Nguyên nhân dẫn tới lạm phát ở Nga là do nhập khẩu và mức sản xuất thấp dẫn đến thiếu hàng hóa. Cụ thể, doanh số bán ô tô hồi tháng 3-2022 thấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2021; đồng thời trong tháng 9, lượng ô tô sản xuất ở Nga đã giảm 3/4 so với cùng kỳ năm 2021. Hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot tuyên bố nhiều máy bay ngừng hoạt động do thiếu linh kiện. Những hiện tượng trên cho thấy lệnh trừng phạt khiến kinh tế Nga rơi vào khó khăn. Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nói tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm nay sẽ giảm 2,9%, dù trước đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo con số này tới 6%, theo hãng thông tấn Interfax.