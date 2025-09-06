CNN: Ông Trump cân nhắc không kích mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela

Ông Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 5/9. Ảnh: AFP.

Đầu tuần này, Mỹ đã tấn công một tàu nghi chở ma túy, khi con tàu vừa rời khỏi lãnh hải Venezuela. Theo CNN, cuộc tấn công này mới chỉ là sự khởi đầu cho một nỗ lực lớn hơn mà Mỹ đặt ra nhằm xóa bỏ tình trạng buôn bán ma túy trong khu vực, đồng thời có thể tác động đến Venezuela.

Theo CNN, một số quan chức Mỹ tin rằng các đòn tấn công hiện tại và nếu có trong tương lai nhằm vào mạng lưới buôn lậu ma túy, có thể gây sức ép gián tiếp lên chính phủ Venezuela. Áp lực khi đó sẽ tăng dần và có thể làm lung lay vị thế của ông Maduro.

“Mục tiêu ưu tiên của Mỹ là để ông Maduro tự rời bỏ quyền lực, tự hiểu được tình thế”, một nguồn tin am hiểu kế hoạch của Nhà Trắng nói với CNN.

Nguồn tin này cho biết chính quyền ông Trump có chủ ý giữ thái độ mập mờ về khả năng không kích các mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela. Hai quan chức Nhà Trắng cũng để ngỏ khả năng các đòn tấn công có thể được tiến hành trong tương lai. Một quan chức nói ông Trump từng đề cập với các cố vấn an ninh và quốc phòng: “Nếu nhận thấy cơ hội, Tổng thống sẽ ngay lập tức bật đèn xanh”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 5/9 về khả năng Mỹ muốn thay đổi chế độ ở Venezuela như cáo buộc của ông Maduro, ông Trump nói: “Chúng tôi không bàn về điều đó”. Tuy vậy, ông Trump nhắc lại cuộc bầu cử tổng thống ở Venezuela vào năm ngoái. “Đó là một cuộc bầu cử rất kỳ lạ, nói nhẹ thì là như vậy”, ông Trump nói.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều lực lượng hải quân và không quân tới khu vực Caribe, động thái được cho là nhằm gửi thông điệp cảnh báo tới Tổng thống Venezuela Maduro. Các tàu chiến Mỹ trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, tàu ngầm tấn công, nhiều loại máy bay cùng hơn 4.000 quân nhân và thủy quân lục chiến Mỹ hiện đã áp sát Venezuela. Hai quan chức Nhà Trắng cho biết 10 tiêm kích tàng hình F-35 cũng được không quân triển khai tới Puerto Rico. Vùng lãnh thổ này của Mỹ cách Venezuela khoảng 970 km.

Nhà Trắng thời gian qua đã nhiều lần cáo buộc chính quyền ông Maduro “có liên quan tới hoạt động buôn lậu ma túy sang Mỹ”. Tổng thống Venezuela bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc “vô căn cứ” này của Mỹ.

Trả lời câu hỏi về khả năng Mỹ tiến hành không kích trên lãnh thổ Venezuela, Ngoại trưởng Marco Rubio không loại trừ kịch bản này. “Đây là một chiến dịch chống ma túy. Chúng tôi sẽ đối phó với các băng nhóm ở bất kỳ đâu, bất cứ nơi nào chúng hoạt động chống lại lợi ích của Mỹ”, ông Rubio nói.

Ông Rubio cũng tiết lộ thêm chi tiết vụ tấn công tàu nghi chở ma túy hồi đầu tuần: “Thay vì chặn giữ, theo lệnh của Tổng thống Trump, chúng tôi đã cho nổ tung nó. Và điều này sẽ còn lặp lại. Có thể ngay lúc này cũng đang diễn ra”.