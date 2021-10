Kể chuyện UFO hay, người đàn ông “dân quê” chiếm ghế Tổng thống Mỹ

Trước khi trở thành thống đốc bang Georgia (Mỹ) và leo lên ghế Tổng thống Mỹ, người đàn ông này chỉ là một nông dân chăm chỉ ngày ngày chăm sóc trang trại đậu phộng. Sự kiện bắt gặp UFO (vật thể bay không xác định) đã thay đổi cuộc đời ông.

Jimmy Carter – Tổng thống Mỹ đầu tiên tuyên bố bắt gặp UFO (ảnh: ABC)

Năm 1969, Jimmy Carter – Tổng thống thứ 39 của Mỹ – bước ra khỏi quán rượu cùng những người bạn và bắt gặp nhiều UFO bay lượn trên bầu trời. Năm 1973, ông báo cáo sự việc này cho Ủy ban Điều tra Quốc gia về hiện tượng trên không (NICAP), theo History.

Jimmy Carter nhiều lần kể lại rằng, việc gặp UFO đã giúp ông có cái nhìn khác về thế giới và tôn trọng hơn đối với những người từng tận mắt nhìn thấy vật thể lạ như mình. Jimmy Carter sau đó quyết định tham gia chính trường. Từ một nông dân chất phác, ông nỗ lực gia nhập thượng viện bang Georgia rồi được bầu làm thống đốc.

Năm 1976, Jimmy Carter - ứng viên đảng Dân chủ - tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ. Đối thủ của Jimmy – Tổng thống thứ 38 của Mỹ Gerald Ford – mới tại vị được một nhiệm kỳ và rõ ràng trong thời gian đầu của cuộc đua giành phiếu, đã có có màn thể hiện nổi bật hơn ông. Tuy nhiên, Jimmy Carter còn một con “át chủ bài” mà Gerald Ford không ngờ tới, đó là câu chuyện bắt gặp UFO.

Năm 1969, người Mỹ đặt chân lên mặt trăng. Sự kiện này khiến dư luận Mỹ cũng như thế giới chấn động. Nhiều người bắt đầu quan tâm đến vũ trụ, người ngoài hành tinh và sự sống ngoài Trái đất.

Sự kiện bắt gặp UFO đã thay đổi cuộc đời của người nông dân Jimmy Carter (ảnh: NY Times)

Lợi dụng điểm này, Jimmy Carter tuyên bố sẽ công khai toàn bộ hồ sơ Mỹ đang lưu giữ về UFO nếu như đắc cử tổng thống. Phát biểu trên nhanh chóng lên trang nhất các mặt báo, gây được tiếng vang lớn và những câu chuyện về UFO của Jimmy Carter bắt đầu lan truyền khắp nước Mỹ, theo Allthatsinteresting.

“Vật thể bay không xác định dường như không có khối lượng, nó lơ lửng trên không khoảng 10 phút rồi biến mất. Trong thời gian đó, nó xoay vòng vòng rồi đổi màu từ xanh sang đỏ rồi trắng, trước khi bay dần về phía xa”, Jimmy Carter kể về lần chạm mặt UFO của mình.

“Sự kiện đó xảy ra vào một ngày tháng 10.1969, khi tôi vừa ra khởi quán Sư tử ở thị trấn Leary, Georgia. Đó là khoảng 19 giờ 30 phút. Đó là thứ đặc biệt nhất tôi từng thấy. Nó nhiều lần đổi màu và có hình dáng như mặt trăng”, Jimmy Carter kể.

20 nhân chứng có mặt tại quán Sư tử thời điểm đó cũng xác nhận câu chuyện của Jimmy Carter.

“Có khoảng 20 người nhìn thấy UFO vào lúc đó. Ánh sáng xanh xuất hiện trên bầu trời phía Tây. Nó ngày càng sáng rực rồi cuối cùng biến mất”, một nhân chứng giấu tên kể.

Câu chuyện về UFO giúp Jimmy Carter thắng thế trước đối thủ Gerald Ford (ảnh: History)

Trước khi tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 1976, Jimmy Carter được đánh giá không cao khi là ứng viên ít tên tuổi đến từ vùng nông thôn Georgia. Ông bị cho là không có khả năng thắng cử trước Gerald Ford – người có công đưa Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Richard Nixon. Tuy nhiên, nhờ những câu chuyện về UFO, tiếng tăm của Jimmy nhanh chóng “nổi như cồn”. Người Mỹ thậm chí gọi việc ông nhìn thấy UFO là “biến cố UFO Jimmy Carter”.

Không chịu thất thế trước đối thủ trong cuộc tranh cử, Gerald Ford tuyên bố mình cũng từng có “trải nghiệm” với UFO.

“Chúng ta cho rằng những người nói họ nhìn thấy UFO là không đáng tin ư? Tôi cho rằng chúng ta đã nợ họ lời xin lỗi và cần có sự hiểu biết hơn về vấn đề này”, Ford -khi còn còn là nghị sĩ bang Michigan (năm 1966) - trả lời câu hỏi của cử tri về UFO.

Trong chiến dịch tranh cử, Ford tuyên bố mình có “mối quan tâm đặc biệt” đến những vật thể bay không xác định mà người dân bắt gặp ở Michigan năm 1966. Ông thậm chí còn yêu cầu Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ triệu tập một cuộc họp về UFO. Tuy nhiên, “trải nghiệm” UFO của Gerald Ford vẫn chưa đủ thu hút công chúng khi đối thủ của ông – Jimmy Carter – là người tận mắt nhìn thấy các vật thể bay bí ẩn.

“Điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chế nhạo những người nói rằng họ trông thấy UFO. Nếu trở thành tổng thống, tôi hứa sẽ công bố mọi thông tin mà Mỹ có được về UFO cho giới khoa học và công chúng. Tôi tin rằng UFO tồn tại vì tôi đã nhìn thấy nó”, Jimmy Carter tuyên bố.

Tháng 11.1976, Jimmy Carter đánh bại Gerald Ford trong cuộc đua phiếu với kết quả sít sao. Gerald Ford tuyên bố “không tha thứ” cho Jimmy Carter và chỉ chịu giảng hòa vào những ngày cuối cuộc đời.

Sau khi vào Nhà Trắng, Jimmy Carter tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với UFO. Ông hứa sẽ xem xét “sự kiện UFO Roswell”, để điều tra bất kỳ thông tin nào bị che giấu.

“Sự kiện UFO ở Roswell” xảy ra năm 1952, khi khí cầu theo dõi thời tiết của không quân Mỹ bị cho là va chạm với UFO và rơi xuống một nông trại ở Roswell, thành phố ở bang New Mexico (Mỹ).

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng, cựu Giám đốc CIA George Herbert Walker Bush đã tiết lộ với Jimmy Carter toàn bộ sự thật những điều Mỹ đang che giấu về UFO.

Tuy nhiên, Jimmy Carter đã không giữ lời hứa của mình rằng sẽ công khai toàn bộ thông tin về UFO cho công chúng sau khi trở thành Tổng thống. Khi được hỏi lý do, ông nói công bố tài liệu về UFO sẽ “tác động tiêu cực đến quốc phòng và đe dọa an ninh quốc gia”. Việc không giữ lời hứa là một trong những nguyên nhân khiến Jimmy Carter bị cử tri quay lưng và thất cử khi mới làm tổng thống được một nhiệm kỳ, theo New York Magazine.

Những bí ẩn về UFO đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng (ảnh: Reuters)

Nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu Jimmy Carter có thực sự nhìn thấy UFO vào năm 1969 hay không?

Năm 2005, Jimmy Carter nói với Tạp chí GQ rằng ông có thể kể lại chi tiết chuyện bắt gặp UFO năm 1969 vì “có mang theo máy ghi âm và nhờ các nhân chứng nói lại về trải nghiệm của họ”. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ tuyên bố mình không tin UFO là sản phẩm của người ngoài hành tinh.

“Đó là vật thể bay không xác định, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó đến từ sự sống ngoài vũ trụ”, Jimmy Carter nói.

Josh Carter – cháu trai Jimmy Carter – nói với Podcast 561 rằng, ông mình luôn có sự phân biệt rạch ròi giữa “vật thể bay không xác định” và “đĩa bay ngoài hành tinh”.

Những đồn thổi xung quanh việc Jimmy Carter nhìn thấy gì trong “đêm định mệnh” ở Georgia vẫn tiếp tục kéo dài cho đến ngày nay. Jere Justus – tiến sĩ thiên văn học làm việc tại Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) – cho rằng, những gì cựu Tổng thống nhìn thấy chỉ là một đám mây chứa barium (hiện tượng khiến mây biến đổi nhiều màu sắc).

Trích dẫn những tài liệu của NASA và báo cáo của Jimmy Carter năm 1973, tuyên bố của Justus được gửi tới Thư viện Tổng thống Jimmy Carter như một lời giải thích thỏa đáng cho “biến cố UFO Jimmy Carter”.

