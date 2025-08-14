Khai trừ Đảng Phó Bí thư xã lái xe biển xanh tông 1 trẻ tử vong

Chiều 14/8, xác nhận với PV VietNamNet, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai cho biết, sau khi thực hiện các quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Tỉnh uỷ Lào Cai giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Mạnh theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn do ông Lò Văn Mạnh điều khiển xe khiến 1 trẻ em tử vong. Ảnh: NK

Trước đó, ngày 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức và bế mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Khoảng 20h30 cùng ngày, ông Mạnh điều khiển ô tô biển xanh, gây tai nạn tại sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng, khiến một trẻ em tử vong và 11 người bị thương.

Ngay sau vụ việc trên, sáng 12/8, UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các đơn vị chức năng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Mạnh không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.