Khởi tố tài xế ô tô rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô con rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bùi Trường Sơn rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, khoảng 7h ngày 4/8, xe khách biển số 29H-984.xx do anh N.M.T. (34 tuổi, quê Quảng Ninh) điều khiển, lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Khi đến gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), ô tô Kia Carnival biển số 30M-258.xx do Sơn cầm lái di chuyển song song trong làn khẩn cấp và xin chuyển làn. Không được nhường đường, Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên bức xúc, nhảy lên cabin xe khách cãi vã.

Sau đó, Sơn rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi khiến khoảng 40 hành khách, bao gồm cả trẻ em, bị mắc kẹt giữa trời nắng gắt hơn 40°C.