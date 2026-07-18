Jordan đánh chặn 10 tên lửa Iran

Lực lượng vũ trang Jordan hôm thứ Bảy (18/7) thông báo, các đơn vị phòng không đã đánh chặn thành công 10 tên lửa của Iran trong những giờ đầu buổi sáng.

Theo tuyên bố của một quan chức quân sự thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Jordan, chiến dịch đánh chặn nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh không phận và sự an toàn của người dân.

Quân đội Jordan không thông tin về thương vong hay thiệt hại tài sản.

Ảnh minh hoạ.

Sau các vụ đánh chặn, Jordan đã triển khai lực lượng để thu gom các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nhiều khu vực khác nhau, đồng thời bảo đảm an toàn theo đúng quy trình kỹ thuật và an ninh.

Cùng thời điểm, quân đội Bahrain thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy nhiều mục tiêu trên không của Iran trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động không kích đã nhiều lần vang lên trong đêm. Bahrain là nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quân sự của Washington tại khu vực Vùng Vịnh.

Trong khi đó, Kuwait cho biết một nhà máy điện và khử muối đã bị Iran tấn công, khiến hỏa hoạn bùng phát tại một bộ phận của cơ sở này.

Giới chức Kuwait cho biết các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai ngay lập tức, bao gồm việc tạm ngắt hoạt động của một số tổ máy phát điện để phục vụ công tác chữa cháy.

Đây là vụ việc tương tự thứ hai chỉ trong hai ngày liên tiếp. Trước đó, một nhà máy điện và khử muối khác cũng bị hỏa hoạn sau một cuộc tấn công, buộc Chính phủ Kuwait phải kêu gọi người dân tiết kiệm điện giữa thời điểm nắng nóng cao điểm.

Iran tuyên bố tiếp tục các cuộc tấn công

Chuẩn tướng Majid Mousavi, Tư lệnh Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định các cuộc tấn công của Tehran sẽ tiếp diễn cho đến khi an ninh tại khu vực bờ biển phía nam Iran và eo biển Hormuz được khôi phục.

"Trong tính toán chiến lược của chúng tôi, đất đai là đất đai; từ Tehran đến phía nam, toàn bộ Iran là một thể thống nhất", ông cho biết.

Những phát biểu của Tư lệnh Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được đưa ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đợt tấn công thứ 15 của Chiến dịch Nasr-2. Theo lực lượng này, họ đã tiến hành cuộc tập kích nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar.

IRGC tuyên bố cuộc tấn công đã phá hủy một hệ thống radar tầm xa, nhiều máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ và gây hư hại thêm một số khí tài chiến lược khác. Cơ quan này tiếp tục cảnh báo, các cuộc tấn công tiếp theo vào người dân và cơ sở hạ tầng của Iran sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn nhiều lần.

Theo IRGC, Chiến dịch Nasr-2 được triển khai nhằm đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ vào Iran. Trước đó, lực lượng này cũng tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Syria, Kuwait, Oman và Jordan, bao gồm trung tâm chỉ huy, trạm radar, hệ thống phòng thủ tên lửa, cơ sở hậu cần và máy bay quân sự.