Cảnh sát truy bắt tài xế ô tô bỏ chạy suốt 130km, phát hiện sự thật khó tin

Ngày 25/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội Chống người thi hành công vụ, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Bảo. Ảnh: CACC

Trước đó, rạng sáng 18/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 21H-107.05 kéo theo sơ mi rơ-moóc không gắn biển số, có dấu hiệu cơi nới thành thùng nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe, đồng thời triển khai nhiều tổ công tác phối hợp đón dừng.

Dù vậy, tài xế vẫn điều khiển xe lao qua các chốt kiểm soát, làm hư hỏng các lô phản quang phục vụ công tác tuần tra rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Quá trình truy đuổi, lực lượng Cảnh sát giao thông phát tín hiệu ưu tiên, sử dụng loa yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành hiệu lệnh. Ảnh: CACC

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ sau đó phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) tổ chức truy đuổi. Sau quãng đường hơn 130km, lực lượng chức năng đã khống chế phương tiện tại khu vực nút giao IC14 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc xã Mậu A, tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh, người điều khiển xe là Bùi Văn Bảo. Cơ quan công an xác định Bảo không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe đầu kéo có dấu hiệu cơi nới thành thùng, cố tình thông chốt kiểm soát và bỏ chạy trên quãng đường dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.