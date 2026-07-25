Nạn nhân tử vong tại Ngã Tư Vọng là nữ sinh ngành y đang thực tập tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nữ sinh của một trường đào tạo khối ngành y tế và đang tham gia thực tập tại Bệnh viện Đức Giang.

Lực lượng mở cốp xe, bên trong còn có chiếc áo trắng để nữ sinh đi thực tập (Ảnh: Hieu Ty)

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 25/7, trên địa bàn Hà Nội có mưa, mặt đường trơn trượt. Nữ sinh điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 36F5-173.66 lưu thông theo hướng vào trung tâm thành phố. Khi đến nút giao dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, phương tiện xảy ra va chạm với xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 20B-020.XX.

Cú va chạm khiến nữ sinh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian lực lượng chức năng tiến hành xử lý hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ việc theo quy định.