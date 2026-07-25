Iran khẳng định chiến dịch tấn công 'pháo đài ngầm' Pickaxe của Mỹ sẽ thất bại

Một quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết chiến dịch tấn công nhằm vào núi Pickaxe (hay còn gọi là Kolang) mà Mỹ đang cân nhắc sẽ "thất bại hoàn toàn", đồng thời cáo buộc Tổng thống Donald Trump chỉ muốn tạo ra một "chiến thắng mang tính tuyên truyền".

Trong cuộc phỏng vấn với Press TV ngày 24/7, vị quan chức này cho biết ông Trump đang tìm cách ghi điểm chính trị bằng việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở, mà theo Tehran, hiện đã không còn hoạt động.

"Ông Trump muốn tạo ra một thành tựu cho bản thân bằng cách tấn công núi Pickaxe, nhưng ai cũng biết rằng việc đánh vào một hang đá trống rỗng chỉ nhằm tạo ra những tuyên bố giả và không làm thay đổi thực tế", quan chức này nói.

Quan chức an ninh cấp cao Iran cho biết thêm rằng, cơ sở này rất kiên cố và khó có thể sụp đổ.

Ảnh minh hoạ.

Quan chức này cũng cảnh báo Iran sẽ đáp trả nếu Mỹ tiến hành không kích, song cho biết phản ứng của Tehran sẽ không chỉ giới hạn ở các biện pháp quân sự. Ông không nêu cụ thể những hình thức đáp trả khác mà Iran có thể áp dụng.

"Iran sẽ đáp trả hành động này theo một cách khác và sẽ không chỉ giới hạn ở việc đáp trả bằng một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (21/7) tuyên bố Washington sẽ sớm tiến hành cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngầm Pickaxe của Iran, một địa điểm được đánh giá có mức độ kiên cố cao và nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz.

Pickaxe là cơ sở ngầm nằm cách tổ hợp hạt nhân Natanz khoảng 1,6 km về phía nam, được Iran thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào năm 2020 với mục đích phục vụ việc lắp ráp các máy ly tâm dùng trong chương trình hạt nhân trong tương lai.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi CNN dẫn lời một nguồn tin tình báo Israel cho biết Tel Aviv tin rằng Iran đã chuyển các máy ly tâm tiên tiến cùng một phần kho uranium làm giàu cao đến Pickaxe sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa hai nước hồi tháng 6.