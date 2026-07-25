Đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, Quảng Trị

Trước đó, ngày 10/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi.

Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Theo kết quả xác minh, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt rạng sáng 26/5/1972. Riêng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 có khoảng 110 cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, trong đó khoảng 93 người không trở về. Các tài liệu cho thấy, qua nhiều đợt tìm kiếm trước đây, 29 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại khu vực này. Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng liên quan bắt đầu khảo sát, khoanh vùng và mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn. Việc tìm kiếm được triển khai trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử, sơ đồ, thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng và người dân địa phương.

Đưa hài cốt các liệt sĩ về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308

Từ khi triển khai đợt tìm kiếm sau hội thảo ngày 10/7 đến ngày 25/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu từ 20 đến 50cm, cùng nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực và xẻng bộ binh.

Hiện 10 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với những trường hợp đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng

Cuộc tìm kiếm tại Câu Nhi vẫn đang được tiếp tục và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng, trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và thông tin từ nhân chứng, với quyết tâm tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây sau hơn nửa thế kỷ.