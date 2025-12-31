Israel tấn công hơn 20.000 mục tiêu trên khắp Trung Đông năm 2025 Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Báo cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, trong năm 2025, quân đội nước này đã tiến hành khoảng 430 chiến dịch, tấn công tổng cộng 20.900 mục tiêu trên khắp các mặt trận, bao gồm cả Dải Gaza, Lebanon, khu Bờ Tây, Iran và Yemen. Tại Dải Gaza, quân đội Israel hạ sát 14.000 tay súng và phá hủy gần 20.000 mục tiêu hạ tầng của các nhóm vũ trang Palestine, chủ yếu là lực lượng Hamas.

Binh lính Israel đứng giữa đống đổ nát trong cuộc tấn công chống lại nhóm Hamas của Palestine ở phía bắc Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Với chiến trường Lebanon, quân đội Israel tấn công gần 1.000 mục tiêu, hạ sát khoảng 380 thành viên Phong trào Hồi giáo Hezbollah. Ở khu Bờ Tây, quân đội Israel bắt giữ và hạ sát tổng cộng 7.430 nghi phạm, thu giữ 1.300 vũ khí.

IDF cũng khẳng định đã hạ sát hàng chục quan chức cấp cao và 11 nhà khoa học hạt nhân của Iran, trong chiến dịch tập kích “Sư tử trỗi dậy” nhằm vào quốc gia Hồi giáo hồi tháng 6. Với mặt trận Yemen, không quân Israel đã tập kích và hạ sát nhiều quan chức quân sự và chính trị cấp cao của lực lượng Houthi.

Báo cáo của IDF không đề cập hoạt động tấn công của quân đội Israel vào chiến trường Syria – quốc gia láng giềng thường xuyên hứng chịu các cuộc tập kích và đột kích bất ngờ của quân đội Israel kể từ cuối năm 2024.

Về tổn thất của quân đội Israel, IDF xác nhận trong năm 2025 có 91 binh sỹ thiệt mạng và 821 quân nhân bị thương trong các diễn biến liên quan đến chiến sự.