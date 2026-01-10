Israel không kích dữ dội vào Lebanon Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Truyền thông nhà nước Lebanon cho biết, trong ngày 9/1, không quân Israel đã tiến hành hơn 20 cuộc tập kích trên khắp Lebanon, tập trung vào khu vực phía Nam và thung lũng Bekaa ở phía Đông. Các nguồn tin khẳng định đây là ngày không quân Israel tấn công dữ dội nhất vào Lebanon trong năm 2026, đúng thời điểm Ngoại Iran Abbas Araghchi đang ở thăm Beirut. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại trong các đòn tập kích không được đề cập.

Israel không kích vào phía Nam Lebanon. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo không quân nước này đã đánh phá các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở Lebanon, đáp trả việc nhóm vũ trang thân Iran khôi phục năng lực quân sự, vi phạm cam kết ngừng bắn đạt được cuối năm 2024. Mục tiêu bị tập kích gồm có cơ sở sản xuất, kho chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa của Hezbollah. IDF đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công vào Lebanon, nhằm loại bỏ các mối đe dọa do nhóm vũ trang đối địch tạo ra.

Về chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran, truyền thông khu vực cho biết, trong ngày 9/1, ông Araghchi đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các quan chức Lebanon. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Iran khẳng định nước này ủng hộ nền độc lập, chủ quyền và sự thống nhất của Lebanon. Cùng với cam kết không can thiệp vào các công việc nội bộ của Lebanon, Ngoại trưởng Iran tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ Phong trào Hezbollah với tư cách là một nhóm kháng chiến.

Các vấn đề liên quan đến Hezbollah được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc đối đầu căng thẳng chưa từng có trong 2 năm qua giữa Iran và Israel, đỉnh điểm là cuộc chiến thảm khốc 12 ngày đêm hồi tháng 6/2025 khiến hơn 1.000 người thuộc cả hai phía thiệt mạng. Hiện tại, giới chức Iran cũng đang cáo buộc Israel cùng với Mỹ can thiệp và kích động các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng khắp Iran.