Mỹ khước từ đề nghị quan trọng của Nga về Iran

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 15/4 nói với tờ India Today rằng Nga đã đề nghị với phía Mỹ về giải pháp Moskva sẽ chịu trách nhiệm đưa toàn bộ số uranium làm giàu ở độ tinh khiết cao ra khỏi Iran như một biện pháp để hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Tuy nhiên, đề xuất đã bị Washington khước từ.

Cơ sở hạt nhân Isfahan của Iran chịu thiệt hại nặng sau đợt tập kích năm ngoái. Ảnh: Times of Israel

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng xem xét lại ý tưởng này nếu các bên liên quan tán thành. "Nga sẵn sàng tiếp nhận uranium làm giàu của Iran vào lãnh thổ Nga", phát ngôn viên Điện Kremlin nêu rõ.

Sau khi Mỹ năm 2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký với Iran rồi áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt, Tehran đã trả đũa bằng cách tăng cấp độ uranium làm giàu lần lượt lên 20% rồi 60%. Tính đến tháng 2/2026, Iran có gần 450kg uranium độ tinh khiết 60%.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nói với giới truyền thông rằng, kho dự trữ uranium nói trên có thể cho phép Iran chế tạo tới 10 quả bom hạt nhân nếu nước này quyết định vũ khí hóa chương trình hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, ông Grossi cũng nhấn mạnh rằng, điều đó không có nghĩa là Iran đã thực sự sở hữu vũ khí hạt nhân. IAEA đến nay chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Iran theo đuổi năng lực tấn công hạt nhân.

Vẫn trong cuộc phỏng vấn với India Today, khi được hỏi liệu Nga có cung cấp thông tin tình báo quân sự hay hỗ trợ hậu cần cho Iran trong cuộc xung đột với Mỹ hay không, ông Peskov khẳng định: "Nga không tham gia vào việc này. Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi".

Trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đảm bảo với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng Moskva không chia sẻ thông tin tình báo với Iran.