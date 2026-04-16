Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

Cố vấn quân sự cho lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cảnh báo Tehran có thể đánh chìm tàu Mỹ tại eo biển Hormuz nếu Washington tìm cách kiểm soát tuyến hàng hải trọng yếu này.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 15/4, ông Rezaei nói: “Ông Trump muốn đóng vai cảnh sát ở eo biển Hormuz. Nhưng đó có phải là nhiệm vụ của Mỹ hay của một đội quân hùng mạnh như các ông không?”

“Tàu của Mỹ có thể bị đánh chìm ngay từ những loạt tên lửa đầu tiên của Iran. Chúng hoàn toàn nằm trong tầm tấn công và có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào”, ông Rezaei tiếp tục đưa ra cảnh báo.

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cho lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. (Nguồn: PressTV)

Vốn được xem là nhân vật mang quan điểm cứng rắn trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Rezaei còn cho rằng kịch bản Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran là "điều tốt", bởi khi đó Tehran "có thể bắt giữ hàng nghìn con tin và sau đó nhận được 1 tỷ đô tiền chuộc cho mỗi người".

“Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc gia hạn lệnh ngừng bắn, đó là quan điểm cá nhân của tôi", ông nói thêm.

Trước đó, Mỹ và Iran ngày 7/4 đã thống nhất một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần nhằm tạo điều kiện nối lại các nỗ lực ngoại giao.

Tuy nhiên, trong cuộc đàm phán kéo dài khoảng 21 giờ tại Islamabad ngày 11/4, hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung về những vấn đề cốt lõi, như quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.

Infographic: Chi tiết các tàu chiến Mỹ bao vây quanh eo biển Hormuz.

Ngày 13/4, sau khi đàm phán tại Islamabad không đạt kết quả, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ phong tỏa các tàu ra vào eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết lệnh này áp dụng với mọi tàu đến hoặc rời Iran, bao trùm các cảng tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, bắt đầu từ 10h sáng thứ Hai theo giờ miền Đông Mỹ.

Mục tiêu cuối cùng, theo ông Trump, là gây sức ép buộc Iran chấm dứt việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với hầu hết các quốc gia, ngoại trừ những nước được Tehran cấp quyền đi lại an toàn.