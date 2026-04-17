4 "tử huyệt" lộ diện: Canh bạc Hormuz của ông Trump có nguy cơ thất bại đau đớn

Eo biển Hormuz. Ảnh Parstoday

Lý do thứ nhất: Khủng hoảng năng lượng toàn cầu và áp lực trong nước

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng. Động thái này được cho là sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, không những không kiềm chế được giá dầu mà còn đẩy rủi ro địa chính trị lên cao hơn.

Việc giá nhiên liệu tăng mạnh cũng có thể gây áp lực lớn lên dư luận trong nước Mỹ, buộc chính quyền phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai: Sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế

Kế hoạch phong tỏa Iran và eo biển Hormuz đã vấp phải phản ứng nhanh chóng từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu bày tỏ lo ngại, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh London sẽ không bị kéo vào một cuộc chiến với Iran bất chấp áp lực.

Trung Quốc kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải tại Hormuz, còn Nga chỉ trích kế hoạch của Mỹ là gây tổn hại tới thị trường toàn cầu. Nhiều quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng phản đối.

Thứ ba: Iran có nhiều tuyến thay thế để duy trì thương mại

Mặc dù các cảng đóng vai trò xương sống của nền kinh tế Iran – nơi chiếm hơn 90% hoạt động thương mại đối ngoại – nhưng quốc gia này sở hữu đường bờ biển dài hơn 5.800 km, tạo ra nhiều lựa chọn thay thế.

Iran có khoảng 30 cảng lớn nhỏ, không chỉ tiếp giáp Vịnh Ba Tư mà còn vươn ra Biển Oman, biển Ả Rập và biển Caspi. Ngoài ra, nước này còn có biên giới trên bộ với nhiều quốc gia như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan và Armenia – đủ để duy trì nguồn cung hàng hóa và nguyên liệu.

Thứ tư: Nguy cơ phản ứng quân sự từ Iran

Yếu tố quan trọng nhất là Iran khó có thể đứng yên trước một kế hoạch phong tỏa quy mô lớn. Các tuyên bố cứng rắn từ quân đội Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho thấy nước này sẵn sàng đáp trả.

Những cảnh báo về khả năng tấn công các mục tiêu Mỹ nếu bị phong tỏa cho thấy nguy cơ leo thang quân sự là rất lớn, có thể khiến tình hình khu vực vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tổng hợp các yếu tố trên, giới quan sát nhận định kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ không chỉ đối mặt với rào cản địa chính trị và kinh tế, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phản tác dụng, thậm chí đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột nguy hiểm hơn.