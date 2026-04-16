Tổng thống Iran: Không thế lực nào có thể ép người dân Iran đầu hàng

Trong chuyến thăm trụ sở Hội Trăng lưỡi đỏ Iran (IRCS) tại Tehran, ông Masoud Pezeshkian đã mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào các địa điểm dân sự của Iran, như trường học và trung tâm y tế. Ông nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào những nơi này có nghĩa là họ đã không tuân thủ bất kỳ khuôn khổ nhân đạo nào, "điều này thật đáng xấu hổ và cần được cả thế giới chứng kiến".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Ông Pezeshkian cho rằng tấn công một quốc gia khác mà không có lý do là vi phạm luật quốc tế, đồng thời chỉ trích sự im lặng của một số quốc gia trước hành động của Mỹ và Israel. Ông nói, Mỹ và Israel từng nghĩ họ có thể đánh bại Iran chỉ trong vài ngày. "Tuy nhiên, hiện tại Mỹ đang bế tắc và không biết phải làm gì".

Đề cập đến lập trường nguyên tắc của Iran, ông Pezeshkian nói rằng “Iran không tìm kiếm chiến tranh hay bất ổn” và luôn nhấn mạnh đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng với các quốc gia khác. “Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt ý chí hoặc ép buộc đất nước phải khuất phục đều chắc chắn sẽ thất bại, và người dân Iran sẽ không bao giờ chấp nhận cách tiếp cận như vậy”, ông nói thêm.

Ông Pezeshkian nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết dân tộc, khẳng định rằng “sự đoàn kết chưa từng có và mẫu mực” của người dân Iran trong suốt cuộc chiến 40 ngày qua đã làm thất bại các mục tiêu của kẻ thù.

Một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần đã được công bố vào ngày 8-4, tiếp theo đó là các cuộc đàm phán hòa bình giữa phái đoàn Iran và Mỹ tại Thủ đô Islamabad của Pakistan vào cuối tuần. Sau khi các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận như các bên mong muốn, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz để ngăn chặn các tàu thuyền đi đến và đi từ các cảng của Iran đi qua tuyến đường thủy này.