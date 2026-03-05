Iran tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Israel bằng tên lửa siêu vượt âm

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 3/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Trong làn sóng thứ 17 của chiến dịch ‘Lời hứa Chân thật-4’…, IRGC đã phóng tên lửa siêu vượt âm và triển khai máy bay không người lái, vượt qua hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ và đánh trúng các mục tiêu chiến lược tại tòa nhà Bộ Quốc phòng Israel và sân bay Ben-Gurion ở Tel Aviv”, thông cáo báo chí của IRGC nêu rõ.

Trong khi đó, Văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết Israel và Mỹ đang đạt được "những bước tiến lịch sử" trong cuộc xung đột với Iran.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel và Mỹ đã đạt được những “thành quả lịch sử” trong cuộc xung đột chống lại Iran.

Shosh Bedrosian cũng tuyên bố các cuộc tấn công là cần thiết vì Iran đang xây dựng lại chương trình bom nguyên tử của mình trong “các hầm ngầm mới” và vì có những dấu hiệu cho thấy Iran có kế hoạch “tấn công Israel và lực lượng Mỹ ở Trung Đông”.

Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cho biết họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran, trong khi Oman, nước trung gian hòa giải các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran, cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt khi các vụ tấn công xảy ra.