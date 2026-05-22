Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại tại các căn cứ quân sự Israel sau đòn đáp trả của Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới được phân tích cho thấy dấu hiệu thiệt hại tại một số cơ sở quân sự của Israel sau các cuộc tấn công đáp trả của Iran và Hezbollah trong thời gian gần đây.

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh do nền tảng Soar công bố, nhiều căn cứ quân sự tại các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát đã xuất hiện các khu vực hư hại sau chiến dịch mà Iran gọi là "Lời hứa chân thực 4". Tehran tuyên bố chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel kể từ cuối tháng 2.

Các cuộc không kích trước đó được cho là đã nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng tại Iran, đồng thời khiến một số quan chức cấp cao thiệt mạng. Đáp lại, Iran phát động hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel và lực lượng Mỹ trong khu vực.

Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp cho thấy thiệt hại đối với một số căn cứ quân sự của Israel trong những cuộc tấn công của Iran từ ngày 28/2 đến ngày 8/4.

Tờ Yedioth Ahronoth của Israel hôm thứ Sáu (22/5) với sự chấp thuận của cơ quan kiểm duyệt quân sự, đã công bố những hình ảnh chất lượng thấp, làm dấy lên thêm nghi ngờ về quy mô thiệt hại thực tế.

Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 cho thấy căn cứ không quân Ramat David có dấu hiệu bị đánh trúng tại hai khu vực riêng biệt. Một khu vực được cho là nơi bố trí phương tiện và thiết bị hỗ trợ, trong khi khu vực còn lại liên quan đến hoạt động tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, các ảnh vệ tinh cũng ghi nhận thay đổi đáng kể gần một công trình bên trong căn cứ Mishar - cơ sở tình báo tín hiệu của Đơn vị 8200 gần Safed. Theo Soar, khu vực này có thể đã bị tấn công trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 10/3.

Tại căn cứ không quân Nevatim, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 25/3 cũng cho thấy dấu hiệu hư hại tại một vị trí bên trong căn cứ. Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng trong các đợt đáp trả của Iran.

Trong khi đó, hình ảnh tại Trại Shimshon cho thấy một đám cháy lớn bùng phát từ ngày 10/3 - trùng thời điểm Hezbollah tuyên bố tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào địa điểm này. Phân tích cho thấy đám cháy kéo dài nhiều ngày và lan rộng trên khu vực khoảng 200 m bên trong căn cứ.

So sánh với các hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ các năm trước cho thấy khu vực bị ảnh hưởng vốn được sử dụng cho hoạt động quân sự và hậu cần. Các chuyên gia phân tích nhận định dấu vết cháy nổ chứ không phải chỉ là cháy thảm thực vật thông thường.

Bên cạnh đó, việc hình ảnh công bố công khai có độ phân giải thấp cũng làm dấy lên tranh luận về mức độ minh bạch liên quan đến thiệt hại thực tế tại các căn cứ quân sự Israel.

Theo Yedioth Ahronoth, kể từ khi xung đột leo thang, Iran đã phóng khoảng 670 tên lửa và 765 máy bay không người lái về phía Israel.