Iran ra tối hậu thư, yêu cầu Mỹ chấp nhận thất bại ở Trung Đông

Đáp lại tuyên bố của ông Trump rằng Eo biển Hormuz sẽ sớm được công nhận là lãnh thổ của Mỹ, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Tehran.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

“Eo biển này sẽ chỉ đóng hoặc mở theo lệnh của Iran. Chừng nào Mỹ chưa chấp nhận thực tế thất bại và từ bỏ những ảo tưởng, Iran sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa”, ông Gharibabadi viết trên mạng xã hội X.

Ông Gharibabadi kêu gọi Mỹ “chấp nhận thực tế”, đồng thời cho rằng Washington đã phải chịu “những thất bại chiến lược nặng nề”. Theo ông, Eo biển Hormuz “vốn thuộc về Iran và sẽ mãi thuộc về Iran”.

Truyền thông nhà nước Iran cũng dẫn phát biểu của ông Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, người đứng đầu ngành tư pháp nước này, cho rằng, Tổng thống Trump là người “thất bại toàn diện trên đấu trường chính trị và quân sự khốc liệt”, đồng thời tái khẳng định Eo biển Hormuz là “một phần không thể tách rời” của Iran.

“Những gì mà các tàu sân bay trị giá hàng tỷ USD không thể đạt được thì cũng sẽ chẳng thể đạt được chỉ bằng vài dòng đăng trên mạng xã hội hay bài diễn văn”, ông Mohseni-Eje’i nói.

Trong khi đó, tại một cuộc mít tinh chính trị ở New York hôm 15/8, ông Trump tuyên bố: “Sau khi chúng ta đánh bại Iran... chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố Eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng người dân Mỹ cần sẵn sàng chấp nhận giá xăng cao hơn trong thời gian xung đột với Iran tiếp diễn. Ông lập luận việc trả “thêm một chút tiền xăng” là cần thiết để ngăn một “quốc gia cực kỳ xấu xa” sở hữu vũ khí hạt nhân.

Những tuyên bố qua lại cho thấy thế bế tắc giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được tháo gỡ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz chưa đạt tiến triển đáng kể.

Cùng thời điểm, một thỏa thuận ngừng bắn khác tại Trung Đông giữa Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Các cuộc không kích của Israel trong đêm khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Đây được cho là những cuộc tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn riêng được ký kết vào tháng 6.

Bế tắc tiếp diễn trong lúc cả Mỹ và Iran bắt đầu chịu những tác động tiêu cực về kinh tế, đồng thời đối mặt với nguy cơ gia tăng sức ép từ dư luận trong nước. Tại Mỹ, xung đột góp phần đẩy giá nhiên liệu lên cao. Trong khi đó, tại Iran, lệnh phong tỏa và những gián đoạn đối với hoạt động thương mại khiến lạm phát gia tăng, gây thêm khó khăn cho các gia đình trong việc mua sắm những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn và bánh mì.

Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy bất kỳ bên nào sẵn sàng nhượng bộ hoặc sớm nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ không trở lại bàn đàm phán với Washington cho đến khi Mỹ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Iran yêu cầu Mỹ bồi thường thiệt hại do Mỹ gây ra như một điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột và mở lại Eo biển Hormuz. Một quan chức chính phủ Iran ước tính tổng thiệt hại lên tới khoảng 270 tỷ USD.

Các yêu cầu khác của Tehran gồm chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế, rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.