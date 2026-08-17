Iran tuyên bố 'chiến thắng hoàn toàn' trước Mỹ và Israel

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher ông Ghalibaf, hôm 16/8 tuyên bố Mỹ và Israel “không đạt được” bất kỳ mục tiêu nào mà hai nước đề ra khi bắt đầu cuộc chiến với Iran, đồng thời gọi đây là “thất bại hoàn toàn và lớn nhất” đối với Washington và Tel Aviv.

“Tôi nói bằng tất cả trái tim mình rằng chúng ta thực sự chiến thắng trong cuộc chiến này”, ông Ghalibaf phát biểu tại sự kiện truyền thông ở Tehran nhân Ngày Nhà báo, theo SNN TV.

Phát biểu tại Quốc hội Iran, ông Ghalibaf cho biết nước này phải đối mặt với “cuộc chiến bất công” do Mỹ và Israel dẫn đầu. Tuy nhiên, người dân Iran “đứng lên và chiến đấu dũng cảm, kiên cường và chân thành”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Theo bài đăng trên kênh Telegram của ông, ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng Iran giành được “chiến thắng thực sự” cả trên phương diện quân sự và chính trị. Ông nói mình không có ý cho rằng Iran hạ được quân đội Mỹ và Israel, mà lập luận rằng Washington và Tel Aviv tấn công Iran với “9 mục tiêu cụ thể, được chính thức công bố, ghi thành văn bản và nhiều lần nhắc lại”, nhưng không đạt được bất kỳ mục tiêu nào.

Ông Ghalibaf không nêu cụ thể 9 mục tiêu nói trên. Tuy nhiên, Mỹ trước đó từng tuyên bố các mục tiêu của cuộc chiến bao gồm thay đổi chế độ tại Iran, đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân và chấm dứt việc Tehran hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah.

Gọi thỏa thuận với Mỹ là “văn bản của danh dự và chiến thắng”, ông Ghalibaf cho rằng thỏa thuận này củng cố thành công ngoại giao của Tehran sau những gì được xem là thắng lợi về quân sự.

Ông cho rằng kết quả này có được nhờ sự huy động của người dân Iran. Theo ông Ghalibaf, “lực lượng nòng cốt” gồm 90 triệu người Iran, bất kể nguồn gốc, tôn giáo hay sắc tộc, bảo vệ Cộng hòa Hồi giáo, lãnh thổ và cuộc cách mạng của nước này “đầy danh dự”.

Ông Ghalibaf cho rằng người dân Iran “có quyền tận hưởng chiến thắng đầy danh dự này” và lịch sử cuối cùng sẽ đưa ra phán xét.

Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, sau đó Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào những quốc gia trong khu vực có các cơ sở quân sự của Mỹ.

Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4, sau đó ký biên bản ghi nhớ vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột quân sự và hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, thỏa thuận sụp đổ vào tháng trước, Tehran và Washington liên tục tiến hành các cuộc tấn công trong gần hai tuần trước khi ông Trump bất ngờ dừng chiến dịch trong bối cảnh các nỗ lực khôi phục thỏa thuận được thúc đẩy.