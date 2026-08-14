Mỹ mất 45 UAV MQ-9 Reaper trong cuộc chiến với Iran

Quân đội Mỹ đã mất 45 UAV MQ-9 Reaper, tương đương khoảng một phần tư tổng số UAV loại này, trong cuộc chiến với Iran. Washington Post ngày 13/8 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, thiệt hại ước tính khiến người nộp thuế Mỹ phải gánh khoản chi phí khoảng 1,3 tỷ USD.

Một trong số các quan chức Mỹ nói rằng không phải toàn bộ số UAV bị mất đều do lực lượng Iran bắn hạ. Một số chiếc được cho là rơi sau khi mất liên lạc với các trạm điều khiển.

UAV MQ-9 Reaper. Ảnh: USAF

MQ-9 Reaper là UAV tầm trung, hoạt động ở độ cao trung bình và có thời gian hoạt động dài, được phát triển để thay thế MQ-1 Predator. UAV này có thể hoạt động liên tục tới 30 giờ, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát hoặc tiến hành các cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Hellfire.

Mỗi chiếc MQ-9 Reaper có giá khoảng 30-50 triệu USD. Trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu ngày 28/2, quân đội Mỹ sở hữu khoảng 185 chiếc, trong đó Không quân Mỹ vận hành 165 chiếc và Thủy quân lục chiến Mỹ có 20 chiếc.

Hàng loạt UAV Reaper bị bắn hạ

Chỉ vài giờ sau khi chiến sự bắt đầu, các kênh Telegram của Iran đã đăng tải thông tin về những chiếc MQ-9 Reaper bị bắn hạ. Sau đó, nhiều video xuất hiện, trong đó quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV MQ-9 đang hoạt động trên không và phá hủy một số chiếc khác khi chúng nằm trong các nhà chứa tại các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Vùng Vịnh.

Khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời hồi tháng 4, đã có khoảng 24 chiếc Reaper bị lực lượng của Tehran bắn hạ.

MQ-9 Reaper được Không quân Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2007 và từng được triển khai rộng rãi tại Iraq, Afghanistan cũng như trong các chiến dịch quân sự tại Pakistan, Somalia, Yemen và một số khu vực khác.

MQ-9 Reaper từng gắn liền với chương trình sử dụng UAV để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu bị Mỹ xác định là khủng bố dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong thời gian dài, MQ-9 Reaper được coi là loại phương tiện khó bị đánh chặn.

Tuy nhiên, tình thế bắt đầu thay đổi vào năm 2017, khi lực lượng Houthi ở Yemen bắn hạ một chiếc Reaper bằng tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô.

Sau đó, MQ-9 tiếp tục chịu một loạt tổn thất. Đến thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2, Reaper đã bị đánh giá là lỗi thời và kém hiệu quả khi đối đầu với những lực lượng có năng lực phòng không.

Mỹ chưa có phương án thay thế Reaper

Mặc dù vậy, Mỹ hiện chưa có phương án thay thế khả thi cho MQ-9 Reaper. Tập đoàn General Atomics đã dừng sản xuất loại UAV này từ năm 2020, trong khi Lầu Năm Góc phải đến cuối năm nay mới triển khai chương trình lựa chọn mẫu UAV kế nhiệm.

Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã đề xuất nối lại sản xuất MQ-9. Tại một phiên điều trần trước Thượng viện hồi tháng 6, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Tabor cho biết Lầu Năm Góc đang “xem xét các phương án để mua lại càng nhiều MQ-9A càng tốt” từ các đồng minh của Mỹ.

MQ-9 Reaper không phải hệ thống vũ khí duy nhất của Mỹ rơi vào tình trạng thiếu hụt sau cuộc chiến với Iran.

Theo các báo cáo, kể từ cuối tháng 2 tới nay, Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa phòng không Patriot, khoảng 80% tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống THAAD và 1/3 số tên lửa hành trình Tomahawk.

Tổng thống Donald Trump phủ nhận việc Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa. Tuy nhiên, ông đã đề nghị Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 87,6 tỷ USD để đáp ứng các “nhu cầu cấp bách” liên quan đến cuộc chiến, trong đó có 21 tỷ USD dành cho đạn dược.