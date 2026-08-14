Israel kinh ngạc trước tốc độ phục hồi quân sự nhanh chóng của Iran

Các quan chức quốc phòng và tình báo Israel đã bị sốc trước tốc độ phục hồi quân sự của Iran, tờ The Jerusalem Post đưa tin, dẫn các nguồn thạo tin.

Theo báo cáo, nhóm này bao gồm các quan chức thuộc cả Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Mossad. Bất chấp những thông tin trái chiều trên truyền thông phương Tây, cho đến gần đây, các chuyên gia quân sự Israel vẫn khẳng định rằng các cuộc tấn công của Israel đã làm thụt lùi năng lực quân sự của Iran trong nhiều năm.

Một loại tên lửa đạn đạo Iran. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, bốn tháng sau khi chiến dịch chính chống lại Iran kết thúc vào tháng 4, “IDF hiện đang chứng kiến ​​một sự phục hồi nhanh chóng đến kinh ngạc mà họ không lường trước được; điều này không chỉ diễn ra ở một lĩnh vực cụ thể nào đó mà trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả mảng liên quan đến mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo”.

Tờ Jerusalem Post có đoạn: “IDF đã hai lần bị phía Iran làm cho ngạc nhiên về tốc độ phục hồi nhanh chóng trong lĩnh vực này: Vào tháng 10/2024 và tháng 1/2025. Sau khi tấn công 20 mục tiêu công nghiệp quân sự và tên lửa đạn đạo quan trọng tại Iran vào tháng 10/2024, IDF tuyên bố rằng họ đã làm chậm tiến độ sản xuất tên lửa trong tương lai của Iran tới một năm hoặc hơn… Sau khi tấn công khoảng 100 mục tiêu công nghiệp quân sự và tên lửa vào tháng 6/2025, IDF cho biết họ đã tìm ra công thức để thực sự kìm hãm hoạt động sản xuất tên lửa của Iran trong nhiều năm. Có cơ sở để tin vào điều này vì số lượng mục tiêu bị tấn công nhiều gấp 5 lần và IDF đã thả lượng bom lớn hơn cấp số nhân. Tuy nhiên, một lần nữa, bằng cách nào đó, Iran đã tìm ra phương thức để khôi phục tốc độ sản xuất tên lửa với tốc độ cao, tiếp tục khiến IDF phải kinh ngạc”.

Theo The Jerusalem Post, “các quan chức quốc phòng cấp cao của Israel hiện thừa nhận rằng Iran đã tìm ra những cách thức sáng tạo để tập trung vào việc tái thiết năng lực tên lửa cũng như các năng lực đe dọa khác, ngay cả khi phần lớn đất nước này vẫn còn trong cảnh hoang tàn”.

Tờ báo kết luận: “Nếu Iran có thể khôi phục năng lực sản xuất 100-300 tên lửa mỗi tháng, nước này có thể khôi phục kho tên lửa về mức của tháng 6/2025 vào khoảng đầu đến giữa năm 2027 và có thể tạo ra sự răn đe mạnh mẽ vào năm 2028”.