Iran chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thoả thuận với Mỹ

Hãng tin Fars dẫn nguồn thạo tin cho biết, việc xem xét các khía cạnh chính trị, pháp lý và kỹ thuật của đề xuất vẫn đang được tiến hành.

Theo nguồn tin, nhiều nội dung của thỏa thuận đang được xem xét ở cả cấp chuyên gia lẫn cấp ra quyết định, đồng thời các tác động tiềm tàng đều phải được đánh giá thận trọng trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Thông tin này làm gia tăng sự không chắc chắn về thời điểm ký kết một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, sau khi Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải - cho rằng các điều khoản cuối cùng có thể được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự lạc quan khi đăng trên Truth Social rằng một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào Chủ nhật (14/6).

Tuy nhiên, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ khả năng diễn ra lễ ký kết trong ngày này, đồng thời chỉ trích điều mà họ gọi là sự "bất thường" của ông Trump về thời điểm ký kết, trùng với ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong khi cả Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu cho thấy một thỏa thuận tiềm năng có thể sắp đạt được, căng thẳng trên thực địa vẫn chưa hạ nhiệt.

Theo giới chức Mỹ, Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tối 12/6, quân đội nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái tấn công của Iran khi chúng đang hướng tới các tàu thuyền trong khu vực.

Tổng thống Trump sau đó tuyên bố hành động của Iran tại eo biển Hormuz là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tấn công nhằm vào các tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz trong sáng 13/6 theo giờ địa phương.