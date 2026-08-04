Hai cựu viện trưởng bị truy tố vì "hô biến" người khỏe mạnh thành người tâm thần

Các bị can trong vụ án lần lượt bị truy về 9 tội danh là “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”; “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số 65 bị can, có tới 48 bị can là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác.

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh và chồng khi bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cụ thể, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng bị can Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973), Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị can khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”.

15 bị can còn lại bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Môi giới hối lộ”; “Đưa hối lộ”; “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”…

Bị can Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Vụ án bắt nguồn từ việc đêm 7-6-2025, tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13 bãi biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng (trong đó có Trần Quốc An - nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương). Cơ quan điều tra đã thu giữ của Lê Văn Đông tang vật là ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh đều thu được ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác định các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đánh bạc… của các lãnh đạo, giám định viên, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương; Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Quá trình điều tra, Cơ quan tố còn làm rõ, hành vi sai phạm của một số cán bộ các cơ quan tiến hành tố tụng và các bị can, bị cáo, bị án trong các vụ án hình sự; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Văn Hùng liên quan đến việc tác động để làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần…