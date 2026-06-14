Iran bác thông tin ký kết thỏa thuận với Mỹ trong vòng 24 giờ

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi Pakistan – quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán, cho biết các điều khoản của thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran có thể được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới.

Người dân Iran cầm quốc kỳ trên đường phố. Ảnh: AP

"Không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận trong những ngày tới. Do sự thiếu ổn định từ phía bên kia, chúng tôi cần thận trọng với bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tiến trình này", ông Baghaei nói.

Ông Baghaei nhấn mạnh văn bản đang được thảo luận không phải là thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và Mỹ, mà chỉ là một bản ghi nhớ nhằm xác định những bất đồng chủ chốt còn tồn tại, đồng thời khẳng định mục tiêu chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, một nguồn tin am hiểu các cuộc đàm phán nói rằng việc ký kết thỏa thuận bằng hình thức điện tử được dự kiến diễn ra vào cuối ngày 14/6, thậm chí có thể sớm hơn. Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi trước thông tin này.