Mỹ sẵn sàng tấn công Iran quy mô 'chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2'

Ngày 3/8, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung quân đội Mỹ luôn sẵn sàng tiến hành loạt trận tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran với quy mô “chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2”.

“Sự thật, Bộ Chiến tranh Mỹ đã sẵn sàng và vẫn luôn sẵn sàng ở mức độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ 2. Đã khóa nòng và sẵn sàng chiến đấu”, ông Hegseth tuyên bố.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Phía dưới bài đăng của Bộ trưởng Hegseth đính kèm bài phỏng vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump được phát trên Fox News. Trong đó, ông Trump tiết lộ Mỹ lên kế hoạch tiến hành “cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến 2” nhằm vào Iran, nhưng sau đó hoãn lại do đồng minh như Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar yêu cầu.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc họ yêu cầu ông Trump ngừng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch.

Trong khi cùng thời điểm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), Tướng Alexus Grynkewich bày tỏ lo ngại trong bản ghi nhớ gửi Lầu Năm Góc khi ông cho rằng hoạt động quân sự nhằm vào Iran đang tạo áp lực lớn lên nguồn lực quân sự của Mỹ.

Hiện tại, Mỹ duy trì 5 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar và tên lửa phòng thủ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ lá chắn phòng không cho Israel.

Tuy nhiên, việc tàu chiến bổ sung chưa thể triển khai do phải tham gia nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch đối phó Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng của Washington tại khu vực.

Nhiều quan chức Mỹ cũng không giấu đi sự lo ngại về khả năng duy trì chiến dịch quân sự kéo dài. Một quan chức giấu tên cho rằng kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn dược tầm xa của Mỹ đang chịu áp lực đáng kể sau nhiều tháng thực hiện cuộc xung đột tại Trung Đông.