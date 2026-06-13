Chiêu độc cản bước Mỹ tiếp cận kho uranium của Iran

Hãng thông tấn CNN dẫn lời 5 nguồn thạo tin thân cận với tình báo Mỹ cho biết Iran đã đánh sập nhiều đường hầm và gài mìn tại các lối vào cơ sở hạt nhân. Động thái này nhằm ngăn chặn nỗ lực của Mỹ trong việc tiếp cận số uranium làm giàu.

Nguồn tin cho biết việc tiếp cận khoảng nửa tấn uranium làm giàu ở mức cao hiện trở nên khó khăn, nguy hiểm và mất nhiều thời gian hơn rất nhiều so với chỉ một tháng trước. Khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể ra lệnh cho quân đội Mỹ thu giữ số vật liệu này.

Các công trình gia cố của Iran khiến đề xuất của chính quyền Trump về việc tiêu hủy số uranium này càng trở nên phức tạp hơn. Động thái đó cũng đặt ra câu hỏi rằng ai sẽ là bên đảm nhận nhiệm vụ đào bới và thu hồi số uranium được cất giấu bên dưới.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân của Iran. (Ảnh: Maxar)

Cho tới nay, phái đoàn ngoại giao của Iran tại Liên Hợp Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Nhà Trắng cũng chưa trả lời các câu hỏi của CNN.

Trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, ông Trump nhiều lần khẳng định việc kiểm soát số uranium này là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền, hai bên đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận yêu cầu Iran phải bàn giao số uranium làm giàu cho phía Mỹ. Nó sẽ bị tiêu hủy tại chỗ và sau đó được đưa ra khỏi quốc gia này.

Ngay cả đối với Iran, việc di dời số vật liệu này giờ đây cũng sẽ khó khăn và nguy hiểm. Việc này đòi hỏi các thiết bị đào bới hạng nặng. Nỗ lực rà phá bom mìn vốn cũng là công việc khó khăn và rủi ro.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và Iran lại đưa ra những tuyên bố khác nhau về nội dung thỏa thuận sơ bộ này, trong khi các điều khoản cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Hôm thứ Sáu (12/6), một hãng thông tấn bán chính thức của Iran đăng tải nội dung được cho là bản dự thảo thỏa thuận, khiến ông Trump nổi giận và lên tiếng chỉ trích trên mạng xã hội.

Thế giới đang chờ đợi các bên tham gia cuộc xung đột đạt được tiếng nói chung trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế đang xu hướng gây ảnh hưởng toàn cầu.