Phạt đến 2 triệu đồng, chó thả rông vẫn 'nhông nhông' ngoài đường và công viên

Điều 8 Nghị định 204/2026/NĐ-CP quy định, hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Quy định này có hiệu lực từ 1/8.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên vào chiều ngày 3/8, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) có rất nhiều người dắt chó vào đi dạo. Hàng chục con chó thả rông chạy khắp công viên.

Đáng chú ý, có người xích chó nhưng lại không đeo rọ mõm vô tư đi lại nơi đông người.

Một con chó chạy trong công viên nhưng không có rọ mõm, không có người trông giữ.

Chó không rọ mõm chạy khắp nơi trong công viên nhưng không có ai nhắc nhở, xử phạt.

Ông Hải (trú tại Hà Nội) cho rằng, việc người dân thả chó chạy rông ngoài đường, không rọ mõm cần được xử lý nghiêm bởi không ít trường hợp người đi bộ, trẻ em hoặc người đi xe đạp, xe máy bị chó bất ngờ đuổi theo và cắn, gây thương tích và ảnh hưởng đến tâm lý. "Khi bị chó cắn còn có nguy cơ mắc bệnh dại nếu con vật mang mầm bệnh và rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời" - ông Hải nói.

Một con chó thả rông tại khu vực hồ Thiền Quang.

Chó không rọ mõm chạy nhông nhông trên đường Nguyễn Du.

Hình ảnh chó không rọ mõm xuất hiện thường xuyên trong khu dân cư.

Nhiều người đi xe máy mang theo chó ra đường cũng không rọ mõm. "Tôi đang chờ đèn đỏ, con chó sủa inh ỏi khi thấy một con chó khác ven đường. Việc này khiến nhiều người giật mình" - chị Ngọc, một người dân chia sẻ. (Trong ảnh, người dân mang theo chó trên đường Thanh Nhàn).

Một số ý kiến cho rằng, để hạn chế tình trạng thả rông chó nơi công cộng không rọ mõm, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.