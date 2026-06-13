Mỹ tuyên bố bắn hạ loạt UAV Iran 'tấn công tàu hàng'

Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, hôm nay thông báo Iran đã "phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) tự sát tấn công những tàu thương mại đang di chuyển qua eo biển Hormuz".

"Lực lượng Mỹ đã bắn hạ toàn bộ số UAV này trong vài giờ qua và lưu thông hàng hải qua eo biển vẫn diễn ra mà không bị cản trở", CENTCOM cho hay.

Tiêm kích F-16 của Mỹ tuần tra ở Trung Đông ngày 13/6. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM đồng thời cho biết eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ vùng Vịnh, vẫn "mở cửa", bất chấp việc Iran áp lệnh phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng phát.

Trong khi đó, tướng Habibollah Sayyari, phó tổng tham mưu trưởng quân đội Iran, tuyên bố eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư vẫn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang nước này và "không tàu thuyền nào có thể đi vào khu vực mà không có sự cho phép của Iran".

Tướng Sayyari cho hay năng lực tác chiến UAV của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) "rất tiên tiến" và lực lượng này đang mở rộng sản xuất UAV nhanh chóng.

Vị trí Iran và eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Thông báo bắn hạ UAV của CENTCOM được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 12/6 cho biết bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình với Mỹ sẽ được "ký từ xa" trong vài ngày tới.

"Biên bản Ghi nhớ Islamabad chưa bao giờ tiến gần hiện thực như lúc này", ông Araghchi đăng trên mạng xã hội, đề cập thủ đô Pakistan, nơi diễn ra các vòng đàm phán Mỹ - Iran trước đó.

Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Donald Trump, người trước đó cáo buộc Iran đàm phán thiếu thiện chí và bóp méo các điều khoản đã thống nhất, đăng lại ảnh chụp bài viết của ông Araghchi trên tài khoản cá nhân.

Tuy vậy, đài truyền hình quốc gia Iran IRIB dẫn lời ông Araghchi nói rằng cho đến khi đạt thỏa thuận toàn diện về mọi vấn đề thì "chưa thể khẳng định chắc chắn rằng Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận".

Xuồng cao tốc của Hải quân IRGC tiếp cận tàu chở hàng ở eo biển Hormuz ngày 21/4. Ảnh: AP

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng xác nhận "văn bản cuối cùng của thỏa thuận hòa bình đã được thống nhất". "Hòa bình chưa bao giờ ở gần như lúc này", ông Sharif nói, đồng thời thừa nhận có "làn sóng thông tin sai lệch liên tục" xoay quanh tiến trình đàm phán.

Một quan chức cấp cao của Mỹ bày tỏ lạc quan rằng các bên có thể ký kết thỏa thuận trong vài ngày tới.Đồng minh của Mỹ là Israel cho biết ông Trump đã cam kết thỏa thuận sẽ buộc Iran từ bỏ toàn bộ lượng uranium đã làm giàu. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA khẳng định nội dung này "thậm chí còn không được đưa ra đàm phán".