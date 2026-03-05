Hé lộ chi tiết vụ Qatar bắn hạ máy bay ném bom Iran

Sáng 2/3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã điều hai máy bay ném bom chiến thuật Sukhoi Su-24 hướng tới căn cứ không quân Al Udeid - căn cứ thường có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú - và cơ sở xử lý khí đốt quan trọng Ras Laffa ở Qatar.

Một nguồn tin cho biết các máy bay Iran chỉ còn “hai phút” nữa là tới mục tiêu. Nguồn tin thứ hai nói rằng các máy bay này đã được nhận dạng trực quan và chụp ảnh, cho thấy chúng “mang theo bom và vũ khí dẫn đường”.

Theo nguồn tin này, phía Qatar đã phát cảnh báo qua vô tuyến nhưng không nhận được phản hồi từ các máy bay Iran. Các máy bay này đã hạ xuống độ cao khoảng 24 mét nhằm tránh bị radar phát hiện.

Do “hạn chế về thời gian” và “dựa trên các bằng chứng hiện có”, các máy bay trên đã bị xác định là mục tiêu thù địch. Qatar sau đó điều tiêm kích xuất kích, và một chiến đấu cơ F-15 của Qatar đã giao chiến trên không với các máy bay Iran trước khi bắn hạ chúng.

Máy bay F-15 của Không quân Qatar

Hai máy bay Iran sau đó rơi xuống vùng lãnh hải của Qatar. Trong một cuộc họp báo ngày 3/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm phi hành đoàn.

Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các quốc gia Arab dọc theo Vịnh Ba Tư để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên hôm 28/2, khi các cuộc không kích phá hủy khu phức hợp của ông tại Tehran.

Tuy nhiên, chiến dịch tấn công bằng máy bay có người lái của Iran nhằm vào Qatar được xem là bước leo thang đáng chú ý. Đây là lần đầu tiên Iran sử dụng máy bay có người lái để tấn công một quốc gia láng giềng kể từ sau cái chết của ông Khamenei, đồng thời cũng là lần đầu tiên không quân Qatar tham gia một trận không chiến.

Máy bay chiến đấu Su-24M của Không quân Iran

Trong cuộc họp báo ngày 4/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã thừa nhận xảy ra vụ việc nói trên nhưng không nêu rõ mục tiêu của các máy bay ném bom Iran.

“Các tiêm kích Qatar lần đầu tiên đã bắn hạ hai máy bay ném bom Iran đang trên đường tới khu vực của họ” ông cho biết tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 4/3, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã mô tả vụ việc là hành động “làm gia tăng căng thẳng”, cho thấy Iran “không có thiện chí thực sự” trong việc hạ nhiệt tình hình hoặc tìm kiếm giải pháp.

Theo nội dung tóm tắt cuộc điện đàm, ông Al Thani cho rằng: “Iran đang tìm cách gây tổn hại cho các nước láng giềng và kéo họ vào một cuộc chiến không phải của họ”.

Sự việc trên bầu trời Qatar được đánh giá là hiếm gặp, bởi các hành động đáp trả của Iran trước đây chủ yếu dưới dạng phóng tên lửa hoặc triển khai thiết bị bay không người lái.

Theo chính phủ các nước trong khu vực, kể từ sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa đạn đạo và hơn 1.000 thiết bị bay không người lái nhằm vào các quốc gia Arab dọc theo Vịnh Ba Tư. Các mục tiêu bao gồm trung tâm đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn tại nhiều quốc gia Arab vùng Vịnh, khiến người dân tại khu vực vốn quen với môi trường an ninh ổn định phải đối mặt với tình trạng bất ổn.

Dù phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn, 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng khi một quả đạn của Iran lọt qua hệ thống phòng không và đánh trúng một trung tâm tác chiến tạm thời tại cảng Shuaiba ở Kuwait hôm 1/3.