Hai quan chức Iran được Mỹ gạch khỏi danh sách tấn công là ai?

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: News18)

Theo tờ báo này, các quan chức cấp cao của Iran “đã được loại khỏi danh sách mục tiêu trong vòng 4 đến 5 ngày, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cửa cho các cuộc đàm phán cấp cao nhằm chấm dứt chiến tranh”.

Iran chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó ngày 25/3, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, phía Iran đang rất muốn đạt được thỏa thuận, nhưng lại sợ người dân phẫn nộ nếu công khai thừa nhận điều đó.

Các quan chức Iran liên tục gọi các báo cáo về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Washington là “tin giả” và “phi logic”, đồng thời cho biết Tehran đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Trong lúc thông tin về các cuộc đàm phán còn khá mơ hồ, quân đội Iran và Israel đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đối phương vào sáng 26/3.

Tại Israel, cảnh báo không kích đã được ban hành ở khu vực miền trung do mối đe dọa tên lửa. Còi báo động đã vang lên ở Tel Aviv và các khu vực lân cận. Có thông tin về mảnh vỡ rơi xuống các thành phố Petah Tikva và Kfar Qassem.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã được điều đến hiện trường.

Tại Iran, các thành phố lớn nhất, bao gồm cả thủ đô Tehran, đã hứng chịu các cuộc không kích dữ dội.

Những vụ oanh tạc đã được báo cáo ở Tehran và Mashhad (phía đông bắc đất nước), Isfahan ở miền trung, Shiraz và thành phố cảng Bandar Abbas ở vùng Vịnh.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.