Loạt vũ khí Mỹ có thể dùng để tấn công khiến Iran khiếp sợ, thế giới choáng váng

Một máy bay ném bom B-1B được nhìn thấy tại căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar năm 2018. Ảnh CNN

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từng ca ngợi chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái là một trong những thành công quân sự lớn nhất của Mỹ. Khi đó, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ đã thả 14 quả bom xuyên phá hạng nặng – loại lớn nhất thế giới – xuống hai cơ sở hạt nhân của Iran, mà không gây thương vong cho binh sĩ Mỹ hay làm mất bất kỳ máy bay nào trong chiến dịch có sự tham gia của hàng chục tiêm kích, máy bay tiếp dầu và phương tiện yểm trợ.

Giờ đây, Tổng thống Trump lại đe dọa tấn công Iran thêm một lần nữa, lần này với lý do thể hiện sự ủng hộ đối với hàng trăm nghìn người Iran đang xuống đường phản đối chính quyền cứng rắn tại Tehran.

Thế khó của Mỹ

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, một cuộc tấn công mới của Mỹ khó có thể lặp lại mô hình “đánh một lần rồi rút” nhắm vào các mục tiêu hạt nhân của Iran như mùa hè năm ngoái. Nếu nhằm ủng hộ phong trào biểu tình, các đòn đánh sẽ phải tập trung vào hệ thống chỉ huy và những mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), lực lượng bán quân sự Basij và cảnh sát Iran – những tổ chức trực tiếp tham gia trấn áp biểu tình.

Vấn đề là phần lớn các trung tâm chỉ huy này lại nằm trong khu vực đông dân cư. Điều đó làm gia tăng nguy cơ các cuộc không kích của Mỹ gây thương vong cho chính những thường dân mà ông Trump tuyên bố muốn bảo vệ. Theo giới phân tích, kịch bản này có thể phản tác dụng, trao cho chính quyền Iran một chiến thắng tuyên truyền và khiến ngay cả những người dân mong muốn cải cách cũng quay lưng với Mỹ.

“Bất cứ hành động nào của Mỹ cũng phải cực kỳ chính xác, không được gây thương vong ngoài IRGC”, ông Carl Schuster, cựu đại tá Hải quân Mỹ và hiện là nhà phân tích quân sự tại Hawaii, nhấn mạnh. Theo ông, việc làm dân thường thiệt mạng – dù chỉ là ngoài ý muốn – có thể khiến Mỹ bị nhìn nhận như một thế lực ngoại bang muốn áp đặt và thống trị Iran, thay vì đóng vai trò “giải phóng”.

Mỹ có thể đánh vào đâu?

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ mũi tàu trên biển Địa Trung Hải. Ảnh Ho New/Reuters

Theo ông Peter Layton, chuyên gia thuộc Viện châu Á Griffith (Australia), Mỹ có nhiều lựa chọn mục tiêu, song tất cả đều đi kèm rủi ro. Bởi Tehran đã rút kinh nghiệm từ các cuộc tấn công của Israel trước đó nhằm vào tướng lĩnh và các nhà khoa học hạt nhân Iran.

Việc tấn công nhà riêng hoặc văn phòng của các lãnh đạo Iran có thể không mang nhiều giá trị quân sự, nhưng sẽ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ, như một thông điệp gửi tới người biểu tình. Ngoài ra, Washington cũng có thể “đánh vào túi tiền” của giới lãnh đạo Iran và IRGC, vốn kiểm soát mạng lưới doanh nghiệp và hoạt động kinh tế rộng khắp. Theo ước tính của chính phủ Australia, IRGC nắm quyền chi phối từ một đến 2/3 GDP của Iran.

Mục tiêu, theo ông Schuster, là khiến ban lãnh đạo và binh sĩ IRGC phải lo cho sự sống còn của chính họ nhiều hơn là bảo vệ chế độ.

Mỹ có thể dùng loại vũ khí nào?

Không giống chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân vốn dựa vào máy bay ném bom B-2, các mục tiêu phân tán hiện nay có thể phù hợp hơn với nhiều loại vũ khí khác.

Theo các chuyên gia, tên lửa hành trình Tomahawk có độ chính xác cao là một lựa chọn hàng đầu. Những tên lửa này có thể được phóng từ tàu ngầm hoặc tàu chiến Mỹ ở ngoài khơi xa, giúp giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ Mỹ.

Một lựa chọn khác là tên lửa hành trình không đối đất JASSM, mang đầu đạn xuyên phá nặng khoảng 450 kg và có tầm bắn lên tới 1.000 km. JASSM có thể được phóng từ nhiều loại máy bay Mỹ, từ tiêm kích F-15, F-16, F-35 cho đến các oanh tạc cơ B-1, B-2 và B-52. Máy bay không người lái (drone) cũng là phương án khả thi.

Các nhà phân tích cho rằng Mỹ khó sử dụng máy bay có người lái để thả bom tầm ngắn hoặc bom rơi tự do, vì rủi ro quá cao. Trong bối cảnh tàu sân bay Mỹ gần nhất đang ở cách xa Trung Đông hàng nghìn km, các cuộc không kích – nếu xảy ra – nhiều khả năng sẽ xuất phát từ các căn cứ không quân trong khu vực Vịnh Ba Tư hoặc từ khoảng cách rất xa, với sự hỗ trợ của máy bay tiếp dầu.

“Trình diễn quân sự”

Dù lựa chọn phương án nào, giới phân tích tin rằng một cuộc tấn công mới – nếu xảy ra – sẽ mang tính “trình diễn” cao. “Chính quyền Trump ưa thích những hành động kịch tính, gây chú ý mạnh với truyền thông”, ông Layton nói. Các đòn đánh nhiều khả năng sẽ nhanh gọn, ngắn hạn và hạn chế tối đa rủi ro cho lực lượng Mỹ.

Một trong những mục tiêu “dễ đánh và an toàn nhất”, theo ông Layton, là các cơ sở dầu mỏ của Iran ở Vịnh Ba Tư – vừa gây thiệt hại kinh tế lâu dài cho Tehran, vừa tạo ra hình ảnh khói lửa đủ sức thu hút truyền thông toàn cầu.