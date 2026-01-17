Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm Thiếu tướng cho một Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Sáng 17/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng công bố quyết định thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành (trái). Ảnh: Báo An Giang

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trên cương vị, chức trách được giao, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, sinh năm 1972, quê quán xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang; ông được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tháng 9/2021 và được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tháng 6/2025.