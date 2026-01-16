Mỹ lên tiếng khi các nước châu Âu đưa quân tới Greenland

Theo Euronews, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/1 đã đưa ra bình luận về việc một số quốc gia châu Âu triển khai binh lính tới đảo Greenland.

"Việc binh lính châu Âu hiện diện ở Greenland không gây ra ảnh hưởng nào tới quá trình ra quyết định của Tổng thống Trump, cũng không hề ảnh hưởng tới đến mục tiêu giành quyền kiểm soát hòn đảo của Mỹ", bà Leavitt cho biết.

Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh, Tổng thống Trump coi việc kiểm soát Greenland là "ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia" và sẽ cân nhắc mọi phương án để đạt được mục tiêu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Washington Post

Ngay lập tức, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã lên tiếng phản bác phát biểu của bà Leavitt, khẳng định việc Mỹ kiểm soát Greenland là "không thể chấp nhận được".

"Đó hoàn toàn không phải là điều Đan Mạch lẫn Greenland mong muốn. Những nỗ lực này cũng đi ngược lại mọi quy tắc quốc tế về chủ quyền", ông Rasmussen nhận xét.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển đã thông báo về việc triển khai binh lính tới thủ phủ Nuuk của Greenland.

"Chúng tôi đã cử nhóm binh lính đầu tiên tới thực địa. Sẽ sớm có thêm quân số được gửi tới, bao gồm các đơn vị thuộc hải quân, lục quân và không quân", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ngày 15/1.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức tiết lộ rằng việc đưa quân tới Greenland là để tìm hiểu về khả năng "hỗ trợ Đan Mạch đảm bảo an ninh khu vực".

Theo giới quan sát, Greenland đang phải đối mặt với tương lai bất định, khi cuộc gặp giữa các quan chức của hòn đảo này với chính quyền Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 14/1 không đạt được tiến triển nào đáng kể.