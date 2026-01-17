2.500 học viên cảnh sát tổng hợp luyện màn trống hội chào mừng Đại hội Đảng

Trong hai ngày 16 và 17/1, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), 2.500 học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân tham gia hợp luyện màn trống hội quy mô lớn nhất từ trước tới nay, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Hàng nghìn học viên tham gia luyện tập theo đội hình lớn, đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và tính thống nhất của màn biểu diễn.

Màn biểu diễn có quy mô gần 2.500 người, trong đó có gần 2.000 học viên biểu diễn trống nhỏ, 350 học viên múa cờ, hơn 100 học viên múa phụ họa tạo nên tổng thể hoành tráng, thống nhất…

Điểm nhấn đặc biệt của màn trống hội này chính là 14 chiếc trống đại tượng trưng cho 14 kỳ của Đại hội. Chiếc trống cao tới 4m, đường kính hơn 2,5m đặt ở vị trí trung tâm đội hình. Mỗi nhịp trống vang lên không chỉ tạo nên âm thanh mạnh mẽ, dồn dập mà con giữ vai trò dẫn nhịp cho toàn bộ tiết mục.

Trước buổi tổng hợp luyện hôm nay, gần 2.500 học viên có khoảng gần 1 tháng ngày đêm tập luyện. Buổi diễn chính thức sẽ diễn ra vào ngày bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Màn biểu diễn trống hội với tên gọi "Bình minh kỷ nguyên mới" tái hiện khí phách non sông, tầm nhìn chiến lược, khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời là biểu tượng sinh động cho sức mạnh tập thể, tính kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ những phẩm chất cốt lõi của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các học viên tham gia luyện tập. Đồng thời nhấn mạnh màn trống hội lần này không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là lời chào trang trọng, hào sảng của tuổi trẻ lực lượng Công an Nhân dân gửi tới Đại hội.

Theo kế hoạch, màn trống hội sẽ được trình diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, dự kiến diễn ra vào ngày 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.