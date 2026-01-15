Thượng viện Mỹ bác nghị quyết ngăn ông Trump mở rộng hành động quân sự ở Venezuela

Ngày 14/1, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết về quyền chiến tranh nhằm hạn chế khả năng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela. Động thái này diễn ra sau khi hai nghị sĩ Cộng hòa rút lại sự ủng hộ đối với dự luật, sau sức ép trực tiếp từ Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng, ở Washington DC, ngày 9/1/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Tổng thống Trump đã gây áp lực mạnh mẽ đối với 5 nghị sĩ Cộng hòa từng cùng phe Dân chủ thúc đẩy nghị quyết này trong tuần trước. Cuối cùng, ông đã thành công trong việc ngăn chặn khả năng thông qua dự luật, khi Thượng nghị sĩ Josh Hawley (bang Missouri) và Thượng nghị sĩ Todd Young (bang Indiana) thay đổi lập trường.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Thượng viện rơi vào thế bế tắc 50–50, buộc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phải bỏ lá phiếu quyết định để thông qua kiến nghị của phe Cộng hòa về việc bác bỏ nghị quyết.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu này cho thấy ảnh hưởng và quyền kiểm soát đáng kể của ông Trump đối với phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa, song tỷ lệ sít sao cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng tại Quốc hội Mỹ trước các chính sách đối ngoại mang tính cứng rắn của Tổng thống.

Phát biểu tại bang Michigan hôm 14/1, Tổng thống Trump ca ngợi đây là “một trong những chiến dịch thành công nhất từ trước đến nay”, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ phản đối. Ông gọi Thượng nghị sĩ Rand Paul (bang Kentucky) là “kẻ thua cuộc chính hiệu”, còn Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (bang Alaska) và Susan Collins (bang Maine) là “thảm họa”. Ba nghị sĩ này vẫn kiên quyết ủng hộ nghị quyết.

Những phát biểu trên được đưa ra sau các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và các nghị sĩ, vốn được mô tả là ngắn gọn và căng thẳng, cho thấy tầm quan trọng chính trị ngày càng lớn của cuộc bỏ phiếu về quyền chiến tranh, trong bối cảnh ông Trump còn đe dọa sử dụng vũ lực để đạt mục tiêu kiểm soát Greenland.

Vì sao hai nghị sĩ Cộng hòa đổi ý?

Thượng nghị sĩ Josh Hawley cho biết Tổng thống Trump nói với ông qua điện thoại rằng nghị quyết sẽ “trói tay tổng thống”. Sau đó, ông Hawley có cuộc trao đổi được đánh giá là tích cực với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người khẳng định rõ rằng Mỹ sẽ không triển khai bộ binh tới Venezuela.

Ông Hawley cũng cho biết đã nhận được cam kết rằng chính quyền ông Trump sẽ tuân thủ các yêu cầu của Hiến pháp nếu cần thiết phải triển khai lực lượng quân sự trong tương lai.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Todd Young cho biết ông rút lại sự ủng hộ sau các cuộc trao đổi sâu với Ngoại trưởng Rubio, đồng thời nhận được đảm bảo rằng Ngoại trưởng Mỹ sẽ điều trần công khai trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông Young cũng công bố một bức thư của ông Rubio, trong đó nêu rõ Tổng thống sẽ “tìm kiếm sự cho phép trước của Quốc hội, nếu điều kiện cho phép” trong trường hợp tiến hành các chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Venezuela.

Theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến, song trên thực tế, các tổng thống Mỹ trong nhiều thập kỷ qua đã mở rộng quyền sử dụng quân đội ở nước ngoài.

Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Quyền Chiến tranh năm 1973, cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền của Tổng thống trong việc sử dụng vũ lực tại các cuộc xung đột cụ thể nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Giáo sư Peter Mansoor, chuyên gia lịch sử quân sự tại Đại học Bang Ohio, nhận định xu hướng này khiến Quốc hội né tránh trách nhiệm, trong khi mọi rủi ro chính trị và quân sự đều dồn lên Tổng thống, từ đó dễ dẫn tới các cuộc chiến kéo dài vô thời hạn.

Tổng thống Trump đã sử dụng nhiều lập luận pháp lý khác nhau cho chiến dịch nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Khi tăng cường lực lượng hải quân tại Caribe và phá hủy các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ Venezuela, chính quyền ông Trump đã viện dẫn quyền thời chiến trong khuôn khổ “cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu”, sau khi xếp các băng nhóm ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố.

Chính quyền Mỹ cũng cho rằng việc bắt giữ ông Maduro thực chất là một chiến dịch thực thi pháp luật, nhằm dẫn độ nhà lãnh đạo Venezuela sang Mỹ để xét xử các cáo buộc hình sự được đưa ra từ năm 2020.